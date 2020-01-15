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15.01.2020,  
19:30

Захватывает дух: немецкие СМИ впечатлил будущий российский авианосец

В Германии поражены планом России по созданию атомного авианосца.
Фото: Artem Tkachenko/wikimedia.org Фото: Artem Tkachenko/wikimedia.org
Фото: Artem Tkachenko/wikimedia.org

Германское издание Handelsblatt посвятило материал перспективному российскому авианосцу.

Судя по характеристикам, речь идет о проекте 23000 "Шторм", разработанном Крыловским государственным научно-исследовательском центре.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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"Размеры захватывают дух: более 300 метров в длину и более 65 метров в высоту. Осадка почти одиннадцать метров и водоизмещение 80000 тонн. Работает на четырех ядерных реакторах мощностью 305 мегаватт каждый, которые должны разогнать корабль до 55 километров в час".

Автор, похоже, не сомневается, что масштабный проект будет претворен в жизнь.

"Когда дело доходит до вооружения, Россия соберет все, что потребуется военным".

Фото: Минобороны РФ
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Далее он уточняет, что авианосец должен суметь разместить около 70 самолетов и вертолетов. Помимо Су-33, это новейшие многоцелевые истребители МиГ-35 и Су-57.

Кроме того, в его арсенал войдет новое гиперзвуковое чудо-оружие "Кинжал" и противокорабельная ракета "Циркон".

Также корабль строится специально под ракеты средней дальности типа "Калибр".

Фото: Минобороны РФ/РИА Новости
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"ВМФ России ранее заявлял, что планирует ввести в эксплуатацию атомный авианосец около 2030 года",  - говорится в завершении статьи.

Напомним, недавно в СМИ также появилась информация о том, что при создании авианосца другого проекта "Ламантин" могут быть использованы наработки по советскому недостроенному тяжелому атомному авианосцу "Ульяновск".

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