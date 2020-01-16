Актриса из "Первого мстителя" рассказала, почему зарезала мать

Американская актриса и режиссер Молли Фицджеральд, задержанная в Канзасе по подозрению в убийстве собственной матери, раскрыла обстоятельства инцидента. Об этом сообщает канал Fox News.

По словам Фицджеральд, сыгравшей, помимо прочего, небольшую роль в супергеройском кинокомиксе Marvel 2011 года "Первый мститель", смерть ее родительницы - результат самообороны Молли.

Из рассказа 38-летней женщины следует, что мать набросилась на нее в их доме, вооружившись ножом. На что актриса, как она утверждает, вырвала у пенсионерки нож, ударив нападавшую насадкой для пылесоса. Но это атакующую не останавливало, и Молли зарезала агрессивную родственницу.

Уточнено, что медики и в самом деле обнаружили на теле Молли небольшие раны, нанесенные, по всей видимости, ножом. Но вот с матерью актрисы всё подозрительно: вскрытие показало, что перед смертью пожилую женщину душили. Кроме того, на теле жертвы найдено множество травм, полученных, как предполагают специалисты, когда пенсионерка защищалась от дочери. А в доме все было разгромлено, что указывает на борьбу.

‘Captain America’ Actress Is Held In Kansas For Stabbing Death Of Mother https://t.co/JIhvGiSQ1v pic.twitter.com/lLD3hqksl2 — Deadline Hollywood (@DEADLINE) 1 января 2020 г.

Нож торчал у пенсионерки из спины. При этом эксперты не обнаружили никаких признаков того, что она первой атаковала дочь оружием.

Более того, отец Молли уверяет, что в последнее время его дочь вела себя крайне агрессивно.

Фицджеральд арестована. Ей предъявлены обвинения в убийстве второй степени.

В "Первом мстителе" Фитцджеральд сыграла подругу Говарда Старка, отца Тони Старка. Также на нее счету роли в комедии "Абсурдные иллюзии" и криминальной драме "Проблемы - это моё дело". Выступила режиссером и сценаристом ряда независимых фильмов.