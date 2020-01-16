Глава МИД Палестины озвучил темы переговоров Аббаса с Путиным

Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики рассказал, что на предстоящей 23 января встрече лидеров РФ и Палестины Владимира Путина и Махмуда Аббаса будут подняты вопросы двусторонних отношений, перспективы решения палестино-израильского конфликта, а также ситуация вокруг Сирии и Ливии.

"Визит господина Путина является чрезвычайно важным для нас", - цитирует аль-Малики РИА Новости.

Как рассказал ранее палестинский посол в Москве Абдельхафиз Нофаль, после визита главы РФ в Вифлеем Палестина планирует пригласить российскую делегацию.

Между тем помощник главы государства Юрий Ушаков говорил о том, что конкретной информации о возможном визите Владимира Путина в Палестину пока нет. Он лишь отметил, что президент получил приглашение посетить Вифлеем.