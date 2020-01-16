Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
16.01.2020,  
15:01
Текст:  Николай Грищенко

Главное преимущество российского стрелкового оружия назвали в США

Фото: SONY / wikipedia.org Фото: SONY / wikipedia.org
Фото: SONY / wikipedia.org

Отечественные пистолеты ТТ, Макарова и Ярыгина имеют ряд преимуществ перед иностранным стрелковым оружием. К такому выводу пришел автор американского издания The National Interest.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Стрельба на звук: как снайперы отрабатывают сирийский боевой опыт

В первую очередь Кайл Мизоками отметил, что созданные в СССР пистолеты имеют своеобразный дизайн и эстетику. Благодаря многомиллионным "тиражам" и распространению в странах Восточной Европы, Азии и Латинской Америки, пистолеты ПМ и ТТ стали выпускаться местными оружейниками в неизвестных количествах.

Советские и российские пистолеты имеют ряд особенностей. К примеру, ТТ не имел отдельного предохранителя - его функцию выполнял взвод курка. В результате мог произойти самопроизвольный выстрел.

Пистолет конструктора Владимира Ярыгина использует современную конструкцию "двойного действия", что означает, что спусковой крючок одновременно взводит курок и производит выстрел.

Однако главный секрет российского стрелкового оружия кроется в другом.

"Российские пистолеты просты, прочны и надежны. Они сделаны для сборки и использования в военное время. Хотя им может не хватать удобств, которые можно найти во многих современных американских пистолетах, они будут выполнять свою работу в экстремальных условиях", - считает эксперт.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
стрелковое оружие
Фото: AIRBOYD / youtube.com
Видео: американский самолет "Судного дня" показали изнутри 15.01.2020
Чем известен российский пистолет "Удав" 09.01.2020
Единственный образец карабина Калашникова-Петрова показали на видео 09.01.2020
пистолеты
Фото: U.S. Navy photo by Journalist 2nd Class Patrick Reilly/Wikipedia
Неприемлемый уровень уязвимости: ВМС США оказались не готовы к войне 15.01.2020
В 2020 году в армию поступят первые 50 пистолетов "Удав" 09.01.2020
Мощный и универсальный: новый российский пистолет "Удав" оценили в США 23.12.2019