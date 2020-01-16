Ирак не давал разрешение США на возобновление операций

Багдад не давал разрешения Вашингтону на возобновление операций американской армии в Ираке. Об этом заявил представитель главнокомандующего вооруженными силами страны бригадный генерал Абдель Керим Хильф.

"Главнокомандующий вооруженными силами Ирака не давал разрешения на возобновление операций американской армии в Ираке", - цитирует Хальфа Иракское агентство новостей INA.

Ранее американские военные заявили о возобновлении совместных операции с иракской армией после десятидневного перерыва.

Напомним, что Совет представителей Ирака на экстренном заседании принял резолюцию, обязывающую "правительство положить конец военному присутствию иностранных сил в республике и прекратить работу в рамках соглашения по безопасности, заключенного с силами международной антитеррористической коалиции".

Заседание прошло после того, как 3 января недалеко от аэропорта Багдада в результате удара военных США по автоколонне погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани, а также заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне убитых назвали причастными к организации штурма американского посольства в столице Ирака 31 декабря. В Тегеране, в свою очередь, пообещали США отомстить за смерть своих военных.