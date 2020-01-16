Kia начала продажи универсала и кроссовера Ceed на электричестве

Компания Kia открыла прием заказов на подзаряжаемые гибриды Ceed Sportswagon и XCeed в странах ЕС.

Кроссовер XCeed и универсал Ceed Sportswagon оснащаются силовой установкой от гибрида Kia Niro с одним мотор-генератором (60 л.с.), 1,6-литровым бензиновым двигателем с непосредственным впрыском (140 л.с., 265 Нм) и 6-скоростным "роботом" с двумя сцеплениями. Тяговая литий-ионная батарея, емкостью 24,7 Ач, размещена бок-о-бок с бензобаком (его объем уменьшен с 50 л до 37 л) под задним диваном. Запас хода на электротяге для обеих машин заявлен на уровне 60 км.

Розетка для зарядки расположена на левом переднем крыле. Внешне гибридные XCeed и Ceed Sportswagon отличаются закрытыми панелями на месте "тигриного носа" - фирменной решетки радиатора Kia - для снижения лобового сопротивления воздуха. Воздушный поток для охлаждения радиатора поступает через решетку в бампере.

В интерьере гибриды отличаются индикатором уровня заряда и пробега на оставшемся запасе электроэнергии в ЖК-мониторе "приборного щитка". Система климат-контроля приобрела экономичный режим подачи воздуха только к дефлекторам водителя. Навигационная система может прокладывать маршрут с расчетом наличия зарядных точек. А через меню мультимедиа можно задать время начала и окончания зарядки для потребления электроэнергии по дешевому ночному тарифу.

Фото: Пресс-служба Kia.

На гибридные XCeed и Ceed Sportswagon Kia дает стандартную для себя в странах ЕС гарантию 7 лет и 150 000 км (100 000 миль в Британии), в том числе на электромотор и батарею.

Производят гибридные XCeed и Ceed Sportswagon для европейского рынка на заводе в словацком городе Жилина.

Цены практически равны той, которую просят за Niro - плюс-минус 1% к 30 000 фунтов в Британии и к 33 990 евро в Германии.

Первые гибридные XCeed и Ceed Sportswagon будут поставлены потребителям в апреле. В России такие автомобили не появятся.