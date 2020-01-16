Макгрегор и Серроне провели дуэль взглядов накануне поединка

Бойцы UFC Конор Макгрегор и Дональд Серроне провели дуэль взглядов накануне поединка.

В рамках турнира UFC 246, который состоится в Лас-Вегасе 18 января, пройдет поединок между бывшим обладателем чемпионских поясов в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне. Бойцы устроили пресс-конференцию, а также традиционную дуэль взглядов.

Естественно, что ирландец на пресс-конференции не мог не вспомнить про чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Он в очередной раз заявил о том, что готов выйти на замену в поединке между Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, который состоится 19 апреля. Это уже пятая попытка провести этот бой и все предыдущие поединки срывались.

Высказался ирландец и о предстоящем поединке. "Сейчас нахожусь в такой ситуации, что просто рад быть здесь и хочу выступить для своих болельщиков, - сказал он. - У меня сильный соперник. Не думаю, что за время простоя я сильно изменился. Я просто сосредоточен на поединке и счастлив быть тут".

"Я выйду в октагон и отдам все, что у меня есть, - сказал Серроне. - Я собираюсь провести все пять раундов против него".

В активе 31-летнего Макгрегора 25 поединков в ММА и 21 победа, у Серроне 36 побед и 13 поражений.