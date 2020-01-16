"Монако" с Головиным крупно проиграл "ПСЖ"

В перенесенном матче 15-го тура чемпионата Франции "Монако" принимал "Пари Сен-Жермен". Гости одержали убедительную победу - 4:1.

Эти же команды встречались в воскресенье на домашнем стадионе парижан. Несмотря на преимущество, хозяева упустили победу. Игра закончилась ничьей 3:3 и казалось, что на своем поле спустя несколько дней "Монако" как минимум даст бой действующему чемпиону.

На деле "ПСЖ" добился достаточно легкой победы. Уже в первом тайме усилиями Килиана Мбаппе и Неймара гости повели с разницей в два мяча. Утроил преимущество парижан на 72-й минуте Пабло Сарабия. Монегаски ответили на это точным ударом Тьемуэ Бакайоко, но последнее слово все равно осталось за "ПСЖ": дубль оформил Мбаппе. Что касается полузащитника "Монако" Александра Головина, то он был заменен в середине второй половины.