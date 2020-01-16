Золотое сопрано России отметит юбилей на сцене Кремля, пушкинский "Евгений Онегин" зарифмуется с залом им. Чайковского, наследник великой фортепианной школы выступит в Консерватории, а звезды популярного жанра поиграют в мюзикл в "Зарядье".

Кто играет: Хибла Герзмава, Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Денис Мацуев, Владимир Спиваков, Дмитрий Ульянов, Чулпан Хаматова и др.

Что играет: Гала-концерт "Хибла Герзмава и друзья".

Почему идти: Разумеется, блистательная дива, обладательница изумительного полетного сопрано Хибла Герзмава собрала бы Кремлевский дворец и без "маленькой помощи друзей". Однако на свой юбилей "Златооокая" (так переводится с абхазского имя Хибла) пригласила звезд мировой классической сцены, одно лишь перечисление которых заставит трепетать сердце меломана. Увидеть в одном концерте Анну Нетребко, Юсифа Эйвазова, Владимира Спиваков и Дениса Мацуева - само по себе чудо. Но главные чудеса в этот вечер явит сама виновница торжества, чья виртуозная вокальная техника в сочетании с мощным драматическим талантом и невероятной харизмой сделают концерт незабываемым.

Где, когда, сколько: Государственный Кремлевский дворец; 19 января; 8 500 - 25 000 руб.

Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Госоркестр России (дирижер Василий Синайский), Вокальный ансамбль Intrada, солисты Константин Шушаков, Марина Ребека, Айгуль Ахметшина, Алексей Неклюдов, Олег Цыбулько и др.

Что играет: П. Чайковский - "Евгений Онегин" (опера в концертном исполнении).

Почему идти: "Евгений Онегин", как писал Пушкин, был плодом "легких вдохновений, незрелых и увядших лет, ума холодных наблюдений и сердца горестных замет". Полная легкой ностальгии, сладкой меланхолии и прекрасных мелодий опера Чайковского удивительно точно рифмуется с "романом в стихах". Исполнительский состав на этот раз просто великолепен - начиная с титулованной примадонны из Латвии Марины Ребеки и молодой да ранней дивы из Башкирии Айгуль Ахметшиной, заканчивая опытным маэстро Василием Синайским. Московским операманам остается лишь "Под звуки песен этих мечтами уноситься иногда куда-то далеко...".

Фото: Московская государственная академическая филармония

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 19 января; 1 500 - 3 300 руб.

Кто играет: Борис Березовский.

Что играет: М. Равель - "Игра воды", К. Дебюсси - "Отражения в воде" и "Движение" из цикла "Образы", М. Равель - "Отражения", Дж. Гершвин - Рапсодия в стиле блюз, П. Хиндемит - Сюита "1922", С. Прокофьев - Соната № 2 ре минор, Токката ре минор.

Почему идти: Феноменальная техника и невероятные музыкальность Бориса Березовского уже воспринимаются как само собой разумеющееся. Поражает другое - этот пианист способен отыграть весь спектр эмоций, все чувства, которые только могут охватывать человека. Отсюда и его гигантский репертуар Березовского: от французских импрессионистов до немецкого экспрессиониста, от новатора русской музыкальной мысли до зачинателя американской классической традиции. Классика прекрасна тем, что она бесконечна - во всех смыслах. И дорогого стоит тот исполнитель, кто от концерта к концерту талантливо лелеет эту бесконечность.

Фото: МКЗ "Зарядье"

Где, когда, сколько: Большой зал Консерватории; 19 января; 1 500 - 5 000 руб.

Кто играет: Stage Orchestra под управлением Евгения Загота, солисты Алексей Бобров, Евгений Вальц, Анастасия Стоцкая, Игорь Портной, Евгений Зайцев, Елена Чарквиани, Анна Гученкова, Эльмира Диваева.

Что играет: Шоу "Игра в мюзикл".

Почему идти: Увлечение тем или иным жанром должно в конце концов вылиться в нечто необычное. Так оно и случилось: шоу "Игра в мюзикл" позволяет взглянуть на популярный жанр с нового ракурса. Героев спектакля объединяют сюжетные хитросплетения и вокальные монологи из знаменитых мюзиклов. Классика ("Скрипач на крыше" "Кошки", "Иисус Христос Суперзвезда" и тд.) и современность ("Ла-Ла Ленд", "Песни для нового мира", "Величайший шоумен" и пр.) в исполнении звезд жанра, зажигательные аранжировки, страстные танцы - именно то, что способно окрылить унылой зимой.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 20 января; 600 - 3 500 руб.