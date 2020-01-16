Названы самые продаваемые новые автомобили в Москве

В десятку самых продаваемых в Москве новых автомобилей в прошлом году не попала ни одна отечественная марка, а первое место по продажам занял седан Volkswagen Polo - экземпляров этой модели купили 13,5 тысячи единиц. Об этом сообщает агентство "Автостат".

По данным его аналитиков, всего в прошлом году в столице было продано 238 тысяч новых авто - это на 2% меньше, чем годом ранее. При этом Volkswagen Polo по объемам продаж вырос на 12%.

Второе место по популярности занял Kia Rio - продано 11,1 тысячи машин (-19% по сравнению с 2018 годом). Далее следуют два автомобиля марки Hyundai. Третье место у Creta с показателями 8,4 тысячи штук (+5%), а четвертое у Solaris (8,1 тысячи, -9%). Замыкает пятерку самых продаваемых авто лифтбек Skoda Octavia - он разошелся тиражом 7,7 тысячи (-3%).

Кроме того, в топ-10 за прошлый год попали седан Kia Optima (7 тысяч, +49%), кроссовер Nissan Qashqai (7 тысяч, +68%), кроссовер Volkswagen Tiguan (6,7 тысяч, +5%), седан Toyota Camry (6,3 тысячи, +10%) и лифтбек Skoda Rapid (6,3 тысячи, -6%).

Если сравнивать с показателями по России в целом, то картина в Москве существенно отличается. К примеру, первое и второе место по популярности в стране в прошлом году заняли российские Lada Granta и Lada Vesta.