Президента Беларуси пригласили в Латвию

В Латвии ожидают визит Александра Лукашенко в первые дни апреля текущего года. Об этом проинформировал главу Беларуси премьер этой прибалтийской республики Кришьянис Кариньш на встрече, которая у него состоялась 16 января с лидером белорусского государства, передает пресс-служба президента РБ.

"Ведется много подготовительной работы по организации вашего визита. С нашей стороны может быть дата 3 апреля. Если, конечно, это удобно также и вашей стороне, то мы будем очень рады видеть вас", - уточнил высокий латвийский гость. Он рассчитывает, в частности, что в белорусскую делегацию войдут и представители бизнес-сообщества, чтобы стороны смогли обсудить не только политическое, но и экономическое сотрудничество.

Официальные источники констатируют, что товарооборот между обеими странами в 2018 году составил $582,7 млн, что почти на 33 процента больше по сравнению с уровнем трехлетней давности. А за десять месяцев истекшего года он достиг более $460 млн, при экспорте в $377,5 млн. Кроме того, в экономику Беларуси два года назад было привлечено инвестиций из Латвии в объеме $107,5 млн, в том числе прямых - $82,1 млн.

На территории Беларуси, информирует агентство, работают 585 предприятий с участием латвийского капитала в сферах торговли, деревообработки и фармацевтики.