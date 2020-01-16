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16.01.2020 16:16
Рубрика: Экономика

Приложение почты вошло в топ-5 наиболее популярных в категории "Ритейл"

Текст: Юлия Кривошапко

Приложение "Почты России" вошло в пятерку лидеров по числу скачиваний российскими пользователями в 2019 году в категории "Ритейл". Данные рейтинга приводит App Annie - ведущий мировой поставщик данных о мобильном рынке.

Фото: Почта России
Почта России рассказала о своих перспективных проектах

Официальное приложение "Почты России" сокращает дистанцию между компанией и клиентами, делая общение с почтой удобным и эффективным. С помощью мобильного приложения пользователи могут отслеживать почтовые отправления, получать оповещения об их перемещении, заказывать курьерскую доставку на дом, узнавать о графике работы почтовых отделений и находить ближайшее, отправлять и получать в электронном виде юридически значимую письменную корреспонденцию.

Также доступна опция обратной связи - клиенты почты всегда могут задать вопрос о правилах оказания почтовых услуг, а также оценить сервис после получения услуги. Кроме того, приложение позволяет зарегистрировать простую электронную подпись для получения почты без предъявления паспорта через портал "Госуслуг".

Мобильное приложение доступно для устройств на базе Android или iOS.
Установка приложений на смартфон может привести к неприятностям

"Почта России" реализует многоуровневые проекты, направленные на развитие и повышение качества жизни россиян. Компания занимается развитием цифровой платформы и разработкой продуктов на базе наилучших доступных технологий.

Стратегия развития "Почты России" предполагает расширение социальной функции компании, модернизацию почтовой инфраструктуры, оцифровку сервисов, развитие логистики и сортировочных мощностей.

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