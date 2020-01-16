Приложение почты вошло в топ-5 наиболее популярных в категории "Ритейл"

Приложение "Почты России" вошло в пятерку лидеров по числу скачиваний российскими пользователями в 2019 году в категории "Ритейл". Данные рейтинга приводит App Annie - ведущий мировой поставщик данных о мобильном рынке.

Официальное приложение "Почты России" сокращает дистанцию между компанией и клиентами, делая общение с почтой удобным и эффективным. С помощью мобильного приложения пользователи могут отслеживать почтовые отправления, получать оповещения об их перемещении, заказывать курьерскую доставку на дом, узнавать о графике работы почтовых отделений и находить ближайшее, отправлять и получать в электронном виде юридически значимую письменную корреспонденцию.

Также доступна опция обратной связи - клиенты почты всегда могут задать вопрос о правилах оказания почтовых услуг, а также оценить сервис после получения услуги. Кроме того, приложение позволяет зарегистрировать простую электронную подпись для получения почты без предъявления паспорта через портал "Госуслуг".

Мобильное приложение доступно для устройств на базе Android или iOS.

"Почта России" реализует многоуровневые проекты, направленные на развитие и повышение качества жизни россиян. Компания занимается развитием цифровой платформы и разработкой продуктов на базе наилучших доступных технологий.

Стратегия развития "Почты России" предполагает расширение социальной функции компании, модернизацию почтовой инфраструктуры, оцифровку сервисов, развитие логистики и сортировочных мощностей.