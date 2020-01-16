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16.01.2020 19:18
Рубрика: В мире

Рада постановила вернуть делегацию Украины в ПАСЕ

Текст: Диана Ковалева

Верховная рада приняла постановление о возвращении делегации Украины в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в 2020 году. За соответствующее решение высказались 348 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Фото: REUTERS
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"Верховная рада Украины поручает постоянной делегации Верховной рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, реализуя право Украины как полноправного члена Совета Европы, подать свои полномочия на утверждение для участия в ежегодной сессии ПАСЕ 2020 года", - говорится в постановлении украинского парламента.

Подобное решение объясняется тем, что возвращение украинской делегации в ПАСЕ - это необходимый шаг со стороны Киева в рамках выполнения обязательств перед Советом Европы.

Напомним, что ранее делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в сессии из-за возвращения России. Российская делегация в свою очередь была лишена права голоса в ассамблее в 2014 году из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. Вернуться она смогла только в июне прошлого года после того, как несколько лет подряд сталкивалась лишь с нарастающими антироссийскими настроениями в Страсбурге. ПАСЕ восстановила полномочия российской делегации в полном объеме 26 июня 2019 года.

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