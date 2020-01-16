Обвинение просит оштрафовать обвиняемого в угрозах судье на 170 тысяч

Государственный обвинитель в четверг на заседании Мещанского районного суда Москвы попросил назначить Алексею Вересову, фигуранту дела об угрозах судье Алексею Криворучко, наказание в виде штрафа в размере 170 тысяч рублей.

Чуть ранее стало известно, что Вересов полностью признал вину, и дело в отношении него будет рассмотрено в особом порядке. То есть, без изучения доказательств и допроса свидетелей. При особом порядке суд не может назначить обвиняемому максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи (не более двух третей).

По версии следствия, Алексей Вересов 16 сентября 2019 года при общении посредством персонального компьютера с пользователями одной из соцсетей в интернете допустил угрозы в адрес столичного судьи. "Обсуждая один из судебных приговоров (по делу о применении насилия в отношении представителей власти на незаконных митингах, прошедших летом 2019 года - прим. "РГ"), обвиняемый разместил материал, содержащий угрозу убийством в адрес судьи за исполнение им своих служебных обязанностей", - говорится в материалах дела.

Дело было возбуждено по части 2 статьи 280 Уголовного кодекса "публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности" и части 1 статьи 296 УК РФ "угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования".

В ходе расследования этого дела были заключены под стражу двое фигурантов - Алексей Вересов и Евгений Ерзунов. Третий фигурант - Сергей Половец - после признания им вины и дачи изобличающих показаний на Ерзунова был отпущен под подписку о невыезде. Показания Половца помогли правоохранителям задержать Ерзунова в аэропорту "Внуково" непосредственно перед вылетом за границу. Ерзунов уже получил приговор в виде штрафа в 110 тысяч рублей. В отношении Половца уголовное преследование прекратили.

Известно, что объектом угроз являлся судья Тверского райсуда Москвы Алексей Криворучко, вынесший приговор в отношении участника летней несанкционированной акции Павла Устинова.

О задержании 46-летнего жителя удмуртского села Якшур-Бодья Алексея Вересова стало известно вечером 11 ноября 2019 года. В Удмуртии у обвиняемого прошли обыски, после чего его увезли в Москву, где отправили в СИЗО. В конце декабря меру пресечения изменили на подписку о невыезде. Поводом для уголовного дела послужил его комментарий в Twitter под постом о судье Криворучко.