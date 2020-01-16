Против капитана задержанной возле Курил японской шхуны возбудили дело

Административное дело за нарушение правил рыболовства возбуждено в отношении капитана японской шхуны "Сее Мару 68".

Ее обнаружили российские пограничники 15 января вблизи южных Курил, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

В момент задержания промысловое судно с шестью моряками, принадлежащее кооперативу города Немуро (Хоккайдо), находилось в двухсотмильной исключительной экономической зоне РФ.

Пограничники обнаружили на борту неучтенную морскую продукцию - 714 килограммов ската. Судно сопроводили для дальнейшего разбирательства в терминал Южно-Курильска на острове Кунашир.