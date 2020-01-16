В Чите военнослужащего заподозрили в убийстве двух человек

В Чите задержан военнослужащий 1987 года рождения, которого подозревают в убийстве двух человек.

По версии следствия, вчера вечером в одном из общежитий города он несколько раз ударил ножом своих собутыльников - мужчин 1977 и 1979 годов рождения. Те скончались на месте.

"По предварительным данным, подозреваемый в убийстве является военнослужащим, его жертвы - гражданские лица", - сообщили ТАСС в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

Если информация о том, что задержанный является сотрудником ВС России, подтвердится, дело передадут в военное следственное управление СКР. Тем временем, по данным источника агентства, мужчина несет службу в качестве сержанта.