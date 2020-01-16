В Хабаровске у сотрудника аэропорта изъяли наркотики

Сотрудники транспортной полиции задержали в хабаровском аэропорту одного из сотрудников, у которого изъяли бумажный сверток с наркотиками.

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ДФО, около двух граммов запрещенных веществ у 57-летнего мужчины нашли при личном досмотре. Наркотик представлял собой смесь табака и гашишного масла.

Позже полицейские обыскали гараж подозреваемого и обнаружили там два шприца с гашишным маслом, общей массой 30 граммов.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело о незаконном приобретении и хранении наркотических средств (часть 2 статьи 228 УК РФ). Теперь сотруднику воздушной гавани грозит лишение свободы сроком до десяти лет.