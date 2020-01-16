Новости

В Ульяновской области опрокинулся автобус, пострадали 13 человек 10:49
В Чечне заявили, что Рамзан Кадыров проходит курс лечения 09:46
Красноярские инспекторы ГИБДД спасли из огня десятки животных 09:42
Мишустин встретился в Госдуме с Володиным 09:38
Под Омском две иномарки врезались в экипаж полиции 09:38
Поезд Петербург - Севастополь начал курсировать через день 09:33
В Сибири "умный" извещатель спас многодетную семью от пожара 09:32
За недоношенными детьми в Москве установили видеонаблюдение для родителей 09:27
В Сети появилась аудиозапись нелестных высказываний Гончарука о Зеленском 09:25
В Хабаровске у сотрудника аэропорта изъяли наркотики 09:18
В Приангарье при пожарах в частных домах за сутки погибли семь человек 09:11
Серийный водородомобиль Toyota Mirai сохранил дизайн концепта 09:00
В Кузбассе оперируют женщину, раненную при стрельбе в суде 08:41
Названы четыре продукта, влияющие на привлекательность лица 08:35
АвтоВАЗ получит российскую прописку 08:31
СК направил в Кемерово специалистов после сообщений о стрельбе 08:24
В Кузбассе при перестрелке в суде погиб пристав 07:56
Овечкин рассказал о новом контракте с "Вашингтоном" 07:52
В Хабаровском крае завели дело после вспышки инфекции в интернате 07:45
В Петербурге такси врезалось в машину скорой помощи 07:41
Гениальный пас Ковальчука не спас "Монреаль" 07:38
В Новокузнецке неизвестный открыл стрельбу в здании мирового суда 07:33
В Петербурге сотрудники выгнали из банка грабителей с автоматом 07:30
В Чите военнослужащего заподозрили в убийстве двух человек 07:21
Армия взяла под контроль район у российского посольства в Бейруте 07:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие регионы окажутся в аномальной зоне тепла
Какие регионы окажутся в аномальной зоне тепла
Тест: Как хорошо вы знаете пьесу "Горе от ума"
Тест: Как хорошо вы знаете пьесу "Горе от ума"
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
16.01.2020 09:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровске у сотрудника аэропорта изъяли наркотики

Текст: Дина Непомнящая (Хабаровск)

Сотрудники транспортной полиции задержали в хабаровском аэропорту одного из сотрудников, у которого изъяли бумажный сверток с наркотиками.

Волгоградца осудили за вовлечение подростка в сбыт наркотиков

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ДФО, около двух граммов запрещенных веществ у 57-летнего мужчины нашли при личном досмотре. Наркотик представлял собой смесь табака и гашишного масла.

Позже полицейские обыскали гараж подозреваемого и обнаружили там два шприца с гашишным маслом, общей массой 30 граммов.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело о незаконном приобретении и хранении наркотических средств (часть 2 статьи 228 УК РФ). Теперь сотруднику воздушной гавани грозит лишение свободы сроком до десяти лет.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск Борьба с наркотиками

Главное сегодня

Цены на жилье в России вырастут на 10-15%
Армия взяла под контроль район у российского посольства в Бейруте
В Кузбассе при перестрелке в суде погиб пристав
Западные СМИ оценили послание Владимира Путина Федеральному Собранию
В Чечне заявили, что Рамзан Кадыров проходит курс лечения