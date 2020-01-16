В Оренбуржье при обрушении на шахте погиб рабочий

При обрушении породы в руднике Гайского горно-обогатительного комбината погиб человек.

Как сообщило МЧС по региону, трагедия произошла в 7 часов 40 минут по местному времени в вентиляционном канале на горизонте 1045 метров. Тело погибшего рабочего было найдено спустя некоторое время.

В ликвидации последствий обрушения было задействовано 18 человек и четыре единицы техники. Сейчас на руднике предприятия продолжается работа в штатном режиме. Обстоятельства ЧП выясняются.

По данным РИА Новости, погибший - 38-летний подземный проходчик. Руководство и коллектив комбината выражают глубокие соболезнования родным и близким. Предприятие окажет семье всю возможную помощь.