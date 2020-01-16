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16.01.2020 11:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Оренбуржье при обрушении на шахте погиб рабочий

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

При обрушении породы в руднике Гайского горно-обогатительного комбината погиб человек.

Как сообщило МЧС по региону, трагедия произошла в 7 часов 40 минут по местному времени в вентиляционном канале на горизонте 1045 метров. Тело погибшего рабочего было найдено спустя некоторое время.

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В ликвидации последствий обрушения было задействовано 18 человек и четыре единицы техники. Сейчас на руднике предприятия продолжается работа в штатном режиме. Обстоятельства ЧП выясняются.

По данным РИА Новости, погибший - 38-летний подземный проходчик. Руководство и коллектив комбината выражают глубокие соболезнования родным и близким. Предприятие окажет семье всю возможную помощь.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Аварии на шахтах

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