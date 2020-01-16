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16.01.2020 12:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Число отравившихся водой в Дагестане превысило сто человек

Текст: Тимур Алиев (Махачкала)

В городской больнице Кизляра лечение от острой кишечной инфекции после употребления некачественной воды проходят 102 человека, среди них 50 детей. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Дагестана,

Состояние больных - легкой и средней степени тяжести, медицинская помощь им оказывается в полном объеме. Минздрав республики призвал население города пить кипяченную или бутилированную воду, тщательно обдавать кипятком овощи и фрукты.

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Сегодня в мэрии города прошло совещание оперативного штаба под руководством первого заместителя министра здравоохранения республики Татьяны Беляевой. Она проинформировала, что для предотвращения распространения гепатита А в городе проведут массовую вакцинацию жителей. Партия вакцин уже поступила в город.

Напомним, первые заболевшие начали поступать в больницы 14 января, их число составило более трех десятков человек. Причиной отравления стала некачественная питьевая вода. По факту отравления жителей города Кизляр питьевой водой республиканский СК возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

В свою очередь, прокуратура Дагестана организовала проверку соблюдения федерального законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, уточнили в ведомстве.

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