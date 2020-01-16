В Махачкале вандал повредил баннеры с изображением участников ВОВ

Сотрудниками полка патрульно-постовой службы полиции задержан махачкалинец, совершивший акт вандализма. Об этом сообщает МВД Дагестана.

По информации ведомства, 30-летний мужчина умышленно повредил пять баннеров с изображением портретов участников Великой Отечественной войны, установленных на бетонном ограждении по проспекту Петра Первого в столице Дагестана.

Как проинформировали в МВД, в ходе допроса он сознался в содеянном, однако объяснить мотивы своего поступка не смог.

В пресс-службе МВД отметили, что злоумышленник ранее был судим за совершение ряда преступлений. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.