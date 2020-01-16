Ракету-носитель для гиперзвуковых планеров создадут в США

Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) и армия США заключили контракт с американской компанией Lockheed Martin на создание и испытание тактической ракеты-носителя гиперзвуковых планеров. Стоимость контракта - 31,9 миллиона долларов.

Разработка носителя будет вестись в рамках проекта OpFires. Как сообщает пресс-служба компании, это будет инновационная разработка, которая позволит обеспечить преодоление современных средств противовоздушной обороны противника и быстрое поражение целей. Защита проекта планируется на 2021 год, а летные испытания носителя должны начаться в 2022-м.

В проекте OpFires вместе с Lockheed Martin участвуют компании Aerojet Rocketdyne, Exquadrum и Sierra Nevada Corporation. Они работают над двигателями для перспективной тактической ракеты-носителя. Первые стендовые испытания уже провели в рамках первого этапа. На конец нынешнего года запланирован второй этап OpFires - масштабные стендовые испытания.

Как отметили в компании, ракета-носитель имеет решающее значение для обеспечения Армии США высокоманевренным и быстрым средством реагирования, способным подавлять враждебные угрозы.