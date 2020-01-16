Новости

Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан вышла из СИЗО 15:26
Фото: певец Влад Топалов перенес вторую с начала года операцию 15:19
Почти 6 тыс. пострадавших от паводка в Иркутской области приобрели жилье 15:18
Сеул потратит на развитие науки и технологий более 21 миллиарда долларов 15:18
В Москве повторился температурный рекорд почти вековой давности 15:13
СМИ: Боксеру Ковалеву грозит до четырех лет тюрьмы по новому иску в США 15:08
В Сети появился изначальный сценарий девятого эпизода "Звездных войн" 15:06
Матвиенко: Мишустин знает, что делать для роста экономики 15:05
Мишустин назвал майские указы Путина обязательными к исполнению 15:04
Kia начала продажи универсала и кроссовера Ceed на электричестве 15:02
Мишустин: Вопросы АПК и развития сел будут важнейшим приоритетом работы 14:58
В аэропорту Хельсинки появились туалеты для животных 14:58
В Уфе возбудили дело по факту взрыва газа в жилом доме 14:51
Россияне смогут оплатить покупку квартиры банковской картой 14:42
В Ленобласти завели дело о попытке похищения школьницы 14:33
У стрелявшего в суде Новокузнецка был конфликт с раненой женщиной 14:18
В Карелии побит температурный рекорд вековой давности 14:18
В Башкирии педиатра будут судить за смерть 16-летней пациентки 14:17
Лавров: Я всегда честно исполнял свои обязанности 14:16
Видеотрансляция: Госдума рассматривает кандидатуру премьер-министра 14:13
В Ульяновске таксист опустошил счет пассажира, забывшего телефон 14:13
В Госдуме ждут от Мишустина активного решения задач развития экономики 14:11
Телеканал СТС показал пилот сериала про регби 14:10
Могут ли оштрафовать за замерзшую "омывайку" 14:04
В Австрии горожане могут завести виртуальный огород 14:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких регионах снизилась стоимость полиса ОСАГО
В каких регионах снизилась стоимость полиса ОСАГО
Тест: Как хорошо вы знаете пьесу "Горе от ума"
Тест: Как хорошо вы знаете пьесу "Горе от ума"
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
16.01.2020 14:18
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Карелии побит температурный рекорд вековой давности

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Карелии побит температурный рекорд. В городе Сортавале 15 января градусник показал плюс 7,2. Для приладожского города это уже не первый рекорд с начала нынешнего года.

Фото: iStock
Теплая зима в Петербурге побила второй температурный рекорд за два дня

Рекорд Сортавалы - уже шестой с начала 2020 года. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в Карельском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В ведомстве уточнили, что в минувшую среду был побит рекорд, зафиксированный в 1914 году.

Не отстают и другие города республики. В Петрозаводске в среду температура воздуха поднялась до 5,2 градуса. Прежний рекорд датирован 1975 годом - 3,6 градуса тепла. В Кондопоге температура составила плюс 5,4, а в Суоярви - 4,9. Среднее отклонение от климатической нормы - 11 градусов.

Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия

Главное сегодня

Правительство России подало в отставку
В Госдуме оценили слова депутата ЕП об "искажении" Россией истории
Лавров: Я всегда честно исполнял свои обязанности
Дело о стрельбе в Новокузнецке передадут в центральный аппарат СК
В Москве повторился температурный рекорд почти вековой давности