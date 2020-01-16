В Карелии побит температурный рекорд вековой давности

В Карелии побит температурный рекорд. В городе Сортавале 15 января градусник показал плюс 7,2. Для приладожского города это уже не первый рекорд с начала нынешнего года.

Рекорд Сортавалы - уже шестой с начала 2020 года. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в Карельском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В ведомстве уточнили, что в минувшую среду был побит рекорд, зафиксированный в 1914 году.

Не отстают и другие города республики. В Петрозаводске в среду температура воздуха поднялась до 5,2 градуса. Прежний рекорд датирован 1975 годом - 3,6 градуса тепла. В Кондопоге температура составила плюс 5,4, а в Суоярви - 4,9. Среднее отклонение от климатической нормы - 11 градусов.