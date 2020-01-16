В Ленобласти из-за теплой зимы проснулся медведь Потапыч

В Российском карантинном центре диких животных "Велес", расположенном в деревне Рапполово Ленинградской области, из-за аномально теплого января вышел из спячки медведь по кличке Потапыч. Сотрудники центра разместили видео о том, как в честь этого события угостили зверя лакомством - сырой курицей с курагой и медом.

"Потапка проснулся перекусить!!!" - рассказали в центре диких животных на странице "Вконтакте".

Медведь предпочел унести праздничное блюдо в берлогу. Ему посоветовали доесть и ложиться спать: "Зима еще не закончилась".

Потапыч попал в РКЦ "Велес" в 2012 году и стал первым медведем, поселившимся в центре на постоянной основе. Он сам вышел к людям, на тот момент зверю было два-три года. По его поведению было видно, что он привык к человеку, поэтому было принято решение оставить Потапыча в центре. На сегодняшний день в "Велесе" живут 18 невыпускных медведей разных возрастов.