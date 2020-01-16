В Воркуте группу врачей обвинили в получении взяток от шахтеров

В Воркуте семь должностных лиц целого ряда медицинских и надзорных учреждений предстанут перед судом. Они обвиняются в получении взяток от шахтеров в составе организованной преступной группы.

Как сообщает следком по Республике Коми, в 2016-2018 годах обвиняемые регулярно получали от горняков денежные средства за незаконное содействие в различных вопросах. Одним шахтерам требовалось положительное заключение врачебной комиссии для их работы в горнодобывающей отрасли. Другие, наоборот, хотели получить "липовое" профессиональное заболевание с утратой трудоспособности. В подобных случаях, по данным следствия, им помогали недобросовестные представители медицины.

В общей сложности выявлено 23 эпизода получения взяток на общую сумму свыше двух миллионов рублей.

В деле фигурируют сотрудники Воркутинского центра профессиональной патологии, городских филиалов главного бюро медико-социальной экспертизы по Республике Коми, Воргашорской больницы, а также территориального подразделения Роспотребнадзора.

С заместителем главного врача по лечебной работе Воркутинского центра профессиональной патологии заключено досудебное соглашение, и материалы выделены в отдельное производство.