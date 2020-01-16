Новости

В Петербурге при домашних родах умер ребенок 13:54
В Кабо-Верде умер один из задержанных мурманских моряков 13:46
В Махачкале вандал повредил баннеры с изображением участников ВОВ 13:42
Ракету-носитель для гиперзвуковых планеров создадут в США 13:38
Россия поддерживает рекордные объемы добычи и экспорта угля 13:36
Диетолог рассказала о пользе замены любимых продуктов аналогами 13:33
Володин рассказал, как Дмитрий Медведев продолжит работу с Госдумой 13:30
Схватка грузовика с погрузчиком попала на видео 13:30
Огонь! Вышел трейлер "Безумного Майлза" с Дэниелом Рэдклиффом 13:27
В Ялту на бал дворников приедут участники из Ниццы и Баден-Бадена 13:22
В каких городах России за год подорожала и подешевела вторичка 13:20
Расширение программы маткапитала приведет к росту спроса на недвижимость 13:17
В Петербурге студент задержан за изнасилование школьника 13:14
В Ленобласти из-за теплой зимы проснулся медведь Потапыч 13:08
В Воркуте группу врачей обвинили в получении взяток от шахтеров 13:03
Раскрыта тайна "кровавого" идола Пачакамака 13:02
Обвинение просит оштрафовать обвиняемого в угрозах судье на 170 тысяч 13:02
Аксенов переназначил Шаповалова министром юстиции Крыма 12:59
Дело о стрельбе в Новокузнецке передадут в центральный аппарат СК 12:57
Южнокорейский сержант сменил пол и хочет продолжить служить в армии 12:48
Число отравившихся водой в Дагестане превысило сто человек 12:43
В Ленобласти ребенок впал в кому после тренировки в бассейне 12:39
Робот-пациент примет экзамены у студентов-медиков 12:38
В Белгороде убийцу новорожденного приговорили к двум годам колонии 12:31
В Поморье полицейские обнаружили в автомобиле 19 тысяч доз наркотика 12:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких регионах снизилась стоимость полиса ОСАГО
В каких регионах снизилась стоимость полиса ОСАГО
Тест: Как хорошо вы знаете пьесу "Горе от ума"
Тест: Как хорошо вы знаете пьесу "Горе от ума"
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
16.01.2020 13:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Воркуте группу врачей обвинили в получении взяток от шахтеров

Текст: Марина Ледяева (Республика Коми)

В Воркуте семь должностных лиц целого ряда медицинских и надзорных учреждений предстанут перед судом. Они обвиняются в получении взяток от шахтеров в составе организованной преступной группы.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
На Кубани при обыске у инспекторов ГИБДД нашли золото и бриллианты

Как сообщает следком по Республике Коми, в 2016-2018 годах обвиняемые регулярно получали от горняков денежные средства за незаконное содействие в различных вопросах. Одним шахтерам требовалось положительное заключение врачебной комиссии для их работы в горнодобывающей отрасли. Другие, наоборот, хотели получить "липовое" профессиональное заболевание с утратой трудоспособности. В подобных случаях, по данным следствия, им помогали недобросовестные представители медицины.

В общей сложности выявлено 23 эпизода получения взяток на общую сумму свыше двух миллионов рублей.

В деле фигурируют сотрудники Воркутинского центра профессиональной патологии, городских филиалов главного бюро медико-социальной экспертизы по Республике Коми, Воргашорской больницы, а также территориального подразделения Роспотребнадзора.

С заместителем главного врача по лечебной работе Воркутинского центра профессиональной патологии заключено досудебное соглашение, и материалы выделены в отдельное производство.

Происшествия Преступления Должностные преступления Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми Борьба с коррупцией

Главное сегодня

Мишустин пообещал приложить все усилия для борьбы с бедностью в России
В Госдуме оценили слова депутата ЕП об "искажении" Россией истории
Дело о стрельбе в Новокузнецке передадут в центральный аппарат СК
Цены на жилье в России вырастут на 10-15%
В Чечне заявили, что Рамзан Кадыров проходит курс лечения