Новости

Ирак не давал разрешение США на возобновление операций 18:13
Путин оценил отношения с Японией 18:12
Начата доследственная проверка аварийной посадки самолета в Домодедово 18:09
В Крыму Росгвардия взяла под охрану бригады скорой помощи 18:08
На Кубани женщине грозит 20 лет за крупную аферу с убийством 18:06
Прототип складного укороченного автомата Калашникова показали на видео 17:40
В Индии испекли рекордный торт длиной в шесть километров 17:39
Михаил Мишустин проведет встречу с Дмитрием Медведевым 17:34
Рада приняла закон, урезающий преподавание на русском языке 17:30
Эксперты выяснили, кто в России чаще всего берет кредиты 17:29
Новороссиец решил продать кошку-"целительницу" за 20 млн рублей 17:28
В одном из детсадов Батайска воспитанникам заклеивали рты скотчем 17:24
В Москве обокрали квартиру командира космического корабля 17:07
Видео: Уилл Смит стал "Ведьмаком" вместо Генри Кавилла 16:58
Матвиенко: Руководство Совфеда 21 января утвердит план реализации Послания президента 16:55
Росавиация начала расследование экстренной посадки самолета в Домодедово 16:51
Зеленский понизил призывной возраст до 18 лет 16:51
Тексты Хараппской цивилизации признали логографическим кодом 16:51
Найденное в Китае существо оказалось "танцующим драконом" 16:50
Воронежский спонсор террористов получил девять лет 16:49
В Москве появится зал для бракосочетания маломобильных групп граждан 16:44
Психологи выяснили, какими стратегиями обмана пользуются лжецы 16:43
Роддомы Москвы готовы к "беби-буму" 16:42
36-летний оператор умер на съемочной площадке "Дома-2" 16:41
Пять главных ошибок на мойке, которые убивают вашу машину 16:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких регионах снизилась стоимость полиса ОСАГО
В каких регионах снизилась стоимость полиса ОСАГО
Полезно ли заменять сахар и кофе аналогами
Полезно ли заменять сахар и кофе аналогами
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
16.01.2020 18:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани женщине грозит 20 лет за крупную аферу с убийством

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В суд направлено уголовное дело в отношении 42-летней жительницы Северского района Кубани. Она обвиняется в пяти преступлениях - мошенничестве в особо крупном размере и убийстве с целью скрыть другое преступление. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Фото: iStock
У стрелявшего в суде Новокузнецка был конфликт с раненой женщиной

По версии следствия, с 2012 по 2015 год фигурантка получила от пяти семей нотариальные доверенности на представление их интересов во всех судах и правоохранительных органах РФ с целью хищения денег. Путем обмана она сообщила им ложные сведения об участии в гражданских делах и необходимости получения справок и других документов для приобщения их к материалам, а также для денежного вознаграждения судьям за вынесение решения в их пользу. Таким образом под вымышленным предлогом подозреваемая получила более пяти миллионов рублей.

Причем одну из обманутых женщин, догадавшуюся о мошенничестве, обвиняемая решила убить. В 2018 году под предлогом командировки в Краснодар якобы на консультацию к судьям краевого суда, вооружившись молотком, она вывезла 62-летнюю потерпевшую в лесополосу в безлюдное место и убила. В Краснодаре нападавшая с целью скрыть следы преступления хотела сменить зимнюю резину на летнюю, но вызвала подозрение у сотрудников станции техобслуживания, отказавшихся выполнить ее просьбу.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий уголовное дело раскрыли. Оно направлено в Краснодарский краевой суд для рассмотрения по существу с участием присяжных заседателей.

Обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ей грозит от 8 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Формирование нового правительства России
Путин оценил отношения с Японией
В Коми за взятку задержали министра МВД
Новый посол США в РФ прибыл в Москву
Начата доследственная проверка аварийной посадки самолета в Домодедово