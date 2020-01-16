На Кубани женщине грозит 20 лет за крупную аферу с убийством

В суд направлено уголовное дело в отношении 42-летней жительницы Северского района Кубани. Она обвиняется в пяти преступлениях - мошенничестве в особо крупном размере и убийстве с целью скрыть другое преступление. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По версии следствия, с 2012 по 2015 год фигурантка получила от пяти семей нотариальные доверенности на представление их интересов во всех судах и правоохранительных органах РФ с целью хищения денег. Путем обмана она сообщила им ложные сведения об участии в гражданских делах и необходимости получения справок и других документов для приобщения их к материалам, а также для денежного вознаграждения судьям за вынесение решения в их пользу. Таким образом под вымышленным предлогом подозреваемая получила более пяти миллионов рублей.

Причем одну из обманутых женщин, догадавшуюся о мошенничестве, обвиняемая решила убить. В 2018 году под предлогом командировки в Краснодар якобы на консультацию к судьям краевого суда, вооружившись молотком, она вывезла 62-летнюю потерпевшую в лесополосу в безлюдное место и убила. В Краснодаре нападавшая с целью скрыть следы преступления хотела сменить зимнюю резину на летнюю, но вызвала подозрение у сотрудников станции техобслуживания, отказавшихся выполнить ее просьбу.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий уголовное дело раскрыли. Оно направлено в Краснодарский краевой суд для рассмотрения по существу с участием присяжных заседателей.

Обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ей грозит от 8 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.