Новороссиец решил продать кошку-"целительницу" за 20 млн рублей

Житель Новороссийска решил продать свою кошку-"целительницу" Дусю, которую оценил в 20 миллионов рублей. Об этом он сообщил на сайте бесплатных объявлений.

По словам Георгия (именно так представился продавец), домашнее животное приносит удачу во всех делах и меняет жизнь в лучшую сторону.

"История знакомства с кошкой началась весной 2018 года, когда я, отчаявшись от того, что ходил по замкнутому кругу и имел проблемы буквально во всем, в том числе со здоровьем, приехал в село Чудиново Челябинской области на могилку местной целительницы Дуняши, - сказано в объявлении на "Авито". - На тот момент я слабо верил в потусторонние силы, но что-то привело меня туда. Попросил у нее помощи… Здесь за мной буквально увязалось это пушистое создание. Я понял, что это знак, и не ошибся".

Также продавец сообщил, что цену, за которую хочет продать питомца, увидел "в вещем сне", которые стали для него не редкостью после появления "комка счастья". К слову, стоимость не окончательная - можно предложить свою и рассчитывать на доставку кошки в любую точку России.