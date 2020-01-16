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16.01.2020 11:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи пассажирский поезд сбил насмерть мужчину

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

На железнодорожном перегоне Лоо - Дагомыс пассажирский поезд сбил мужчину. Об этом сообщает пресс-служба Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

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Инцидент произошел накануне поздно вечером. Личность погибшего установлена: пострадавшим оказался 45-летний уроженец Ставропольского края.

По информации полиции, машинист пассажирского поезда заметил человека, перебегающего через железнодорожное полотно, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но трагедии избежать не удалось. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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