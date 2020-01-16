В Сочи пассажирский поезд сбил насмерть мужчину

На железнодорожном перегоне Лоо - Дагомыс пассажирский поезд сбил мужчину. Об этом сообщает пресс-служба Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

Инцидент произошел накануне поздно вечером. Личность погибшего установлена: пострадавшим оказался 45-летний уроженец Ставропольского края.

По информации полиции, машинист пассажирского поезда заметил человека, перебегающего через железнодорожное полотно, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но трагедии избежать не удалось. Обстоятельства произошедшего выясняются.