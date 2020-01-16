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16.01.2020 15:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В ямальском городе загорелся ангар с техникой

Текст: Екатерина Призова

Сильный пожар тушат в эти часы в маленьком ямальском городе Тарко-Сале. По предварительной информации спасателей, загорелся ангар. Сообщение об этом поступило около четырех часов дня.

Через считанные минуты пожарные прибыли на место - к этому времени уже было сильное задымление.

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"В 17.20 была объявлена локализация пожара на площади 900 квадратных метров. Огнем повреждено пять единиц техники, которая находилась внутри", - сообщили в пресс-службе МЧС ЯНАО.

Огнеборцы говорят, что работу осложняет отсутствие поблизости источника воды - ее приходится брать в шести-восьми километрах дальше от места происшествия.

На тушение брошено пять единиц техники, задействовано 28 человек.

Людей внутри помещения не было, никто не пострадал. Так как бокс находится на расстоянии от города, в районе вертодрома, пламя не угрожало другим строениям.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО

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