Серьезная угроза: в США отказались раскрыть данные о перехвате НЛО

Публикация материалов о перехвате НЛО военнослужащими ВМС США нанесет "серьезный ущерб национальной безопасности".

Такой ответ был получен от представителя военно-морских сил США на запрос уфологов и журналистов об инциденте в районе Сан-Диего во время учений с авианосцем Nimitz и ракетным крейсером Princeton в ноябре 2004 года. Документ, как сообщает Popular Mechanics, был подан в соответствии с законом США о свободе информации (FOIA).

Заявители просили обнародовать полное видео со случаем у побережья Калифорнии. В 2017 и 2018 годах в интернет просочились три коротких видеоролика, на которых зафиксированы неизвестные летающие объекты овальной формы. Записи были сделаны бортовыми системами истребителей, а их подлинность подтвердили в командовании ВМС США, где заявили, что "в роликах показаны необъяснимые воздушные явления, а широкая общественность никогда не должна была видеть эти кадры".

- Такие заявления только подпитывали слухи о том, что руководство военно-морских сил Соединенных Штатов располагает более продолжительными и качественными записями, которые не планирует распространять. Новое заявление представителей службы доказывает, что это предположение верное, - пишет издание.

Ранее несколько военных, служивших на авианосце Nimitz в то время, заявили журналистам, что видели записи продолжительностью от 8 до 10 минут с более четким изображением. Сведения о наличии полноценного видео подтверждают и другие источники. Так, бывший пилот ВМС США утверждает, что в 2015 году ему было разрешено ознакомиться с полным отчетом о перехвате НЛО, подготовленным Управлением морской разведки (ONI). Дополнительную информацию предоставил и аналитик, которого привлекали для изучения обстоятельств инцидента.

Однако в военно-морских силах США настаивают, что не располагают подробными видеоматериалами. Представители командования отмечают, что обнаружили лишь некоторые информационные слайды о случае, на которые наложен гриф "Top Secret" в связи с возможностью раскрытия сведений "о разведывательной деятельности США и научными и технологическими вопросами, связанными с обеспечением национальной безопасности".

В Пентагоне подтвердили наличие полного варианта видео встречи пилотов ВМС с НЛО.

- У министерства обороны, в частности, военно-морского флота США, есть видео. Расследование этого случая продолжается, и мы не намерены обсуждать отдельные его моменты. Могу сказать, что видео датировано 14 ноября 2004 года, его хронометраж совпадает с исходной записью. Но мы не намерены его обнародовать, - заявила представитель Пентагона Сьюзен Гоф.