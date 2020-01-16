Спекулянты получили 10 процентов кодов доступа к билетам на Евро-2020

Порядка десяти процентов промокодов для покупки билетов на игры чемпионата Европы-2020 по футболу с участием сборной России попало в руки спекулянтов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РФС.

После выхода российской команды в финальную часть первенства Европы РФС получил от УЕФА квоту на покупку поклонниками билетов на встречи группового этапа с участием нашей сборной. РФС разыграл среди представителей клуба болельщиков "Наши парни" шесть тысяч кодов доступа для покупки билетов. Как сообщила газета "Спорт-Экспресс", несколько сотен кодов были проданы перекупщикам.

"После изучения 116 тысяч заявок у нас есть основания полагать, что около 600 промокодов - то есть в районе десяти процентов, разными способами попали в руки спекулянтов", - подчеркнули в пресс-службе РФС.

Напомним, что на групповой стадии Евро-2020 сборная России встретится в Санкт-Петербурге с Бельгией (13 июня) и Финляндией (17 июня) и в Копенгагене (22 июня) с датчанами.