Указ Президента Российской Федерации от 16 января 2020 N 15 "О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации"

Руководствуясь статьей 80 Конституции Российской Федерации и впредь до внесения соответствующих изменений в Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ "О безопасности", постановляю:

1. Внести в сводный перечень государственных должностей Российской Федерации, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 11 января 1995 г. N 32 "О государственных должностях Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 3, ст. 173; 1996, N 52, ст. 5912; 1998, N 43, ст. 5337; 2006, N 13, ст. 1360; 2007, N 23, ст. 2752; 2008, N 20, ст. 2290; N 43, ст. 4919; N 49, ст. 5763; 2011, N 4, ст. 572; 2012, N 29, ст. 4071; 2014, N 30, ст. 4286; 2015, N 11, ст. 1585; 2017, N 5, ст. 777; ст. 2018, N 21, ст. 2981), следующие изменения:

a) дополнить новым абзацем тридцать пятым следующего содержания:

"Заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации";

б) абзацы тридцать пятый - пятьдесят первый считать соответственно абзацами тридцать шестым - пятьдесят вторым.

2. Внести в Положение о Совете Безопасности Российской Федерации, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 590 "Вопросы Совета Безопасности Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 19, ст. 2721; 2014, N 30, ст. 4286; 2019, N 44, ст. 6187), следующие изменения:

a) пункт 7 дополнить подпунктом "а1" следующего содержания:

"а1) Заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Заместитель Председателя Совета Федерации (далее Безопасности);";

б) абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:

"8. Постоянные члены Совета Безопасности входят в состав Совета Безопасности по должности. Заместитель Председателя Совета Безопасности и Секретарь Совета Безопасности входят в число постоянных членов Совета Безопасности.".

3. Внести в состав Совета Безопасности Российской Федерации, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 25 мая 2012 г. N 715 "Об утверждении состава Совета Безопасности Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 22, ст. 2758; N 46, ст. 6321; N N7, ст. 6470; 2013, N 13, ст. 1523; N 17, ст. 2116; N 28, ст. 3814; N 37, ст. 4683; 2014, N 13, ст. 1457; N 20, ст. 2497, 2501; 2016, N 15, ст. 2073; N 16, ст. 2196; N 19, ст. 2671; N 33, ст. 5166; N 40, ст. 5727; 2018, N 2, ст. 413; N 23, ст. 3260; N 28, ст. 4199; N 39, ст. 5945; N 48, ст. 7391; N 49, ст. 7584; 2019, N 8, ст. 758; N 38, ст. 5283), изменение, изложив наименование должности Медведева Д.А. в следующей редакции: "Заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации".

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Российской Федерации В. Путин