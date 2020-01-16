Умер сын Джона Р.Р. Толкина Кристофер Толкин

Кристофер Толкин, третий сын великого Джона Р.Р. Толкина, скончался в возрасте 95 лет. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на Общество Толкина.

Миллионы поклонников мира "Властелина колец" по всему земному шару благодарны Кристоферу Толкину за продолжение дела своего отца. Поскольку если бы не он, все наследие Профессора так и ограничилось бы четырьмя книгами.

Кристофер, помимо прочего, доработал и опубликовал незаконченный "Сильмариллион" и выпустил 12-томную "Историю Средиземья", а также нарисовал знаменитые карты, которыми были иллюстрированы издания "Властелина колец".

Вместе с тем Кристофер Толкин многократно и упорно судился из-за авторских прав, в том числе пытаясь в судебном порядке запретить съемки трилогии Питера Джексона. И впоследствии о фильмах высказывался крайне неодобрительно.

Кроме того, Кристофер Толкин известен как переводчик ряда скандинавских саг, в том числе "Саги о Хервёр и Хейдреке".