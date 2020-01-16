В Минске подведены итоги заседание ТКГ по ситуации на востоке Украины

Усилить противоминную деятельность призвала стороны конфликта спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Хайди Грау, которая в текущем году сменила на этом посту Мартина Сайдика. Об этом швейцарский дипломат заявила 16 января, подводя итоги заседания ТКГ в Минске, передает БЕЛТА.

Она акцентировала внимание на том факте, что первое в этом году заседание ТКГ и ее рабочих групп в белорусской столице "было в основном ориентировано на имплементацию решений, закрепленных на "нормандском саммите" в Париже". По ее словам, главной причиной гибели среди гражданского населения по-прежнему остаются мины. "В этой связи призываю стороны усилить противоминную деятельность", - обратилась она к представителям противоборствующих сторон.

В то же время на заседании констатировалось, что в истекшем году число гражданских жертв значительно уменьшилось и достигло самого низкого уровня с начала конфликта шесть лет назад. Отмечено также, что в январе нынешнего года по сравнению с концом 2019-го заметно сократилось и число нарушений режима прекращения огня. "Особенно важно отметить, что в прошлом году не погиб ни один ребенок", - подчеркнула спецпредставитель.

Она дала понять, что приветствует состоявшийся в конце декабря обмен удерживаемыми с обеих сторон. "Это стало большим прорывом и фактором, укрепляющим доверие между сторонами", - полагает она.

Основной темой дискуссии рабочей группы по безопасности было определение дополнительных участков разведения сил и средств. Гуманитарная рабочая группа подвела итоги обмена удерживаемыми, который состоялся 29 декабря истекшего года. Экономическая группа обсудила вопросы водоснабжения через линию соприкосновения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Что касается политической рабочей группы, то она занималась вопросами особого статуса ОРДО и ОРЛО, имплементацией формулы Штайнмайера в украинское законодательство, информирует агентство, уточняя, что следующее заседание ТКГ состоится 29 января.