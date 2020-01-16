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16.01.2020,  
13:22
Текст:  Алексей Брусилов

Видео: тепловизор сербской БМП M-80A испытали в ночных условиях

Сербскую модернизированную БМП M-80A испытали в ночных условиях. Как сообщается на сайте министерства обороны Сербии, возможности боевой машины пехоты были продемонстрированы на полигоне центра испытаний оружия и военной техники.

На показе присутствовали министр обороны Сербии Александр Вулин и начальник Генерального штаба вооруженных сил Сербии генерал-лейтенант Милан Мойсилович.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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Новая версия отличается от базового варианта наличием необитаемого боевого модуля. Если ранее "восьмидесятые" были вооружены 20-мм автоматическими пушками, то на этом образце установлено уже 30-мм орудие. Имеется также 7,62-мм пулемет.

Кроме того, на правой стороне башни смонтирована сдвоенная пусковая установка противотанковых управляемых ракет "Малютка" со значительно улучшенными характеристиками - на них имеются мощные боевые части, способные поражать современные танки.

Сербские конструкторы позаботились и об улучшении характеристик защищенности, на M-80A установили дополнительное бронирование на лобовые, боковые проекции, на крышу корпуса.

Чтобы подвижность осталась на прежнем уровне, двигатель заменили, однако пока не сообщается, насколько увеличилась его мощность.

Как ожидается, в случае успешного проведения испытаний аналогичную модернизацию пройдет большая часть таких БМП, оставшихся в армии Сербии.

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