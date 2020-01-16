Медики: информация о пробиотиках в интернете ненадежна

Большая часть сведений о пробиотиках, выдаваемых по запросам в Google, оказалась недостоверной. Информация о таких препаратах далеко не всегда основана на научных выводах, а, значит, при их применении человек может нанести вред своему здоровью. Об этом предупреждают авторы публикации в Frontiers in Medicine.

Как известно, пробиотики можно приобрести без рецепта врача, и они используются для укрепления здоровья человека. Большинство людей ориентируется при их покупке на информацию в интернете. Но проблема в том, что лишь немногие доскональные клинические исследования соответствуют критериям для установления эффективности и безопасности таких препаратов.

Авторы статьи сравнили оценку качества информации на веб-страницах о пробиотиках со сведениями из надежных научных источников, воспользовавшись Кокрейновской библиотекой, служащей хранилищем данных клинических испытаний и результатов метаанализов доказательной медицины.

Ими были проанализированы 150 страниц в интернете. Критериями анализа стала полнота информации, в том числе ссылки на научные исследования, а также данные о безопасности препаратов. Вывод - только десять процентов веб-страниц о пробиотиках соответствовали всем критериям, и только в каждом четвертом случае упоминались потенциальные побочные эффекты таких препаратов.

Основываясь на проведенном исследовании, специалисты подчеркнули необходимость повышения качества и объективности информации, предоставляемой общественности. Стоит отметить, что недостоверностью информации о различных исследованиях по заболеваниям нередко "грешат" и СМИ, публикующие советы, якобы, от экспертов в той или иной сфере.