Для россиян Финляндия - одно из самых популярных направлений заграничного отдыха. Если в теплое время года можно поехать на озера, то зимой - покататься на лыжах и расширить культурный кругозор. Например, в Ювяскюля - небольшом по российским, но довольно крупном по финским меркам городе в Центральной Финляндии, который основал русский император Николай I.

Бывшая водонапорная, а теперь обзорная башня Vesilinna. Внутри нее - модный ресторан. Фото: Теро Такало-Эскола

Сегодня туристы приезжают сюда главным образом для того, чтобы увидеть здания, построенные одним из самых известных финских архитекторов и дизайнеров - Алваром Аалто, уроженцем Ювяскюля. Аалто - крупнейшая фигура в архитектуре Финляндии, "отец модернизма" Северной Европы, один из важнейших представителей скандинавского дизайна с его простотой, минимализмом и функциональностью. Алвар Аалто также повлиял на развитие дизайна мебели и предметов повседневного обихода из стекла и ткани.

Здание городского театра, архитектор Алвар Аалто. Фото: Теро Такало-Эскола

Свое бюро "Алвар Аалто, архитектор и монументальный художник" будущий знаменитый зодчий открыл, когда ему было всего двадцать пять. Это случилось в 1923-м году. Тогда взрослели рано: Аалто успел закончить лицей и Хельсинкский (тогда еще Гельсингфорский) университет, а потом повоевать за белых на Гражданской войне.

Церковь Муураме, архитектор Алваро Аалто. Фото: Теро Такало-Эскола

Алвар Аалто строил в городе своего детства и юности самые разные здания, причем многие из них - из красного кирпича. Это стало особым направлением во всем североевропейском модернизме. Как раз краснокирпичный муниципалитет Сяюнятсало, то есть здание мэрии, представляют туристам как яркое выражение стиля Аалто.

Но главный пункт экскурсии "по местам Аалто" - музей мастера. Белое лаконичное модернистское здание он спроектировал сам. Дом возвели в 1973 году на холме над живописным озером Ювясъярви.

Музей Алвара Аалто, архитектор здания - Алвар Аалто. Фото: Теро Такало-Эскола

В открытом пространстве музея рассказывается вся история зодчего, начиная со студенческих опытов и заканчивая такими шедеврами как проекты библиотеки в Выборге (это здание построено до советско-финской войны, когда Выборг еще оставался на территории Финляндии), санатория в Паймио, павильона Финляндии на Всемирной выставке в Нью-Йорке, кампусы Массачусетского технологического и Хельсинкского университетов.

Из музейной экспозиции туристы узнают и о том, что много лет Алвар Аалто работал в творческом союзе со своей талантливой женой Аино. Ее главным образом интересовало прикладное искусство, дизайн мебели, текстиля и предметов интерьера, которыми потом обставлялись проекты Аалто.

В отдельной витрине любители сувениров могут полюбоваться на знаменитые "озерные" вазы Aalto, которые выпускает финская марка Ittala по сей день. Полюбоваться - а потом спуститься на нижний уровень музея и купить себе такую же вазу, только не музейную, а новенькую.

Фото: Теро Такало-Эскола

Экскурсия по "аалтовскому Ювяскюля" завершается осмотром музея Кески-Суоми (Центральной Финляндии) и еще одного краснокирпичного шедевра Алвара Аалто на холме над Ювясъярви - кампуса университета Ювяскюля. Студенты приезжают в кампус на великах, а в теплое время года - на скейтбордах, это совершенно нормальная практика.

Фото: Теро Такало-Эскола

В университетском парке в любую погоду можно видеть граждан, вышедших на пешие и велосипедные прогулки. Здоровый образ жизни финнов в целом и ювяскюльцев в частности - во многом не только их собственная заслуга, но и активная социальная политика финского государства. Оно не только поощряет граждан к занятиям спортом, устраивая бесплатный прокат спортинвентаря и открывая общественные спортивные сооружения, но и заботится о рационе питания.

Скажем, на государственном уровне поощряется снижение употребления поваренной соли (хлорида натрия). Как отмечают кураторы программы, это благотворно сказывается на статистике сердечно-сосудистых заболеваний: она неуклонно снижается. Заботятся в Финляндии и о людях с особенными потребностями в питании: например, на окраине Ювяскюля работает один из заводов финского концерна Valio, который выпускает безлактозное молоко и другие молочные продукты - в ассортименте есть даже безлактозное мороженое.

Впрочем, одними молочными продуктами сыт не будешь. Россиянам, привыкшим к тому, что лучшие рестораны сосредоточены в крупных городах, может показаться странным, что в городе с парой сотен тысяч жителей можно отведать отличный стейк, пасту или коктейль. В Ювяскюля это вполне реально. Более того: как рассказали в модном ювяскюльском ресторане Pollowaari (где как раз хорошие стейки), сейчас попасть в ресторанную или гостиничную индустрию в крупных финских городах без знания русского сложно, без знания английского - невозможно. Так что туриста наверняка поймут и выполнят все его разумные пожелания.

Зимой практически все население Ювяскюля бегает на беговых и катается на горных лыжах: "лыжные деревни" есть во всех финских областях, включая, конечно, и Кески-Суоми. Туристы могут забронировать коттедж или часть коттеджа, закупить продукты (ассортимент супермаркета в глубинке не отличается от столичного) и тренироваться хоть три раза в день, как члены сборной Финляндии.

Фото: Ингмар Вейн

Засыпанные снегом холмы, поляны, ели и избушки "лыжной деревни" выглядят как фото с рождественских открыток. И даже если пыхтеть на лыжне по два часа трижды в день - не ваш вариант идеального отпуска, неделя в финской глубинке может превратиться в образцовый зимний отдых. Особенно если на родине зима выдалась мокрой и почти бесснежной.