Дуров предоставил суду США информацию о продаже цифровых токенов

Основатель Telegram Павел Дуров предоставил в Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк информацию о операциях по продаже токенов. Как передает агентство ТАСС, об этом свидетельствуют поступившие в электронную базу этой судебной инстанции материалы Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

В январе Дуров согласился предоставить представителям финансового регулятора США подробные разъяснения по ряду ключевых вопросов, касающихся структуры и работы Telegram. В частности, речь шла о количестве подписчиков сервиса и его персонале. В общей сложности российский предприниматель отвечал на вопросы американских представителей не менее 14 часов.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск к Telegram Group Inc. и Ton Issuer Inc. в октябре 2019 года. Претензии регулятора касаются законности размещения ответчиком токенов Gram.