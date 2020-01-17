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17.01.2020 20:08
Рубрика: В мире

Дуров предоставил суду США информацию о продаже цифровых токенов

Текст: Владимир Шилов

Основатель Telegram Павел Дуров предоставил в Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк информацию о операциях по продаже токенов. Как передает агентство ТАСС, об этом свидетельствуют поступившие в электронную базу этой судебной инстанции материалы Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Фото: iStock
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В январе Дуров согласился предоставить представителям финансового регулятора США подробные разъяснения по ряду ключевых вопросов, касающихся структуры и работы Telegram. В частности, речь шла о количестве подписчиков сервиса и его персонале. В общей сложности российский предприниматель отвечал на вопросы американских представителей не менее 14 часов.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск к Telegram Group Inc. и Ton Issuer Inc. в октябре 2019 года. Претензии регулятора касаются законности размещения ответчиком токенов Gram.

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