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17.01.2020,  
13:03
Текст:  Алексей Брусилов

Эффектный трюк: Т-72 встал на дыбы перед трибуной со зрителями

Необычная демонстрация возможностей индийских Т-72М1 удивила многих пользователей популярной социальной сети. В появившемся недавно видеоролике запечатлены действия танков на одном из полигонов страны.

Раскрашенные в пестрый камуфляж боевые машины мчались с большой скоростью, при этом вели огонь из своих 125-мм пушек. Вдруг один из танков резко повернул налево и, протаранив препятствие, встал на дыбы буквально за несколько метров перед трибуной со зрителями, высоко задрав в небо ствол орудия. При этом в воздух поднялось внушительное облако белой пыли. Наблюдавшие за этим "маневром", похоже, совсем не испугались и даже разразились восторженными криками и аплодисментами.

Фото: Soner Şimşek / youtube.com
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Как утверждают индийцы, этот трюк являлся частью специальной демонстрационной программы и не несет какой-либо угрозы присутствующим зрителям.

15 января в Индии традиционно отмечается День армии. Военные проводят парады, демонстрируют возможности боевой техники. Не обходятся такие шоу без участия боевых танков. Несмотря на то, что в настоящее время основной боевой машиной считается выпускаемый по российской лицензии Т-90С Bhishma, Т-72М1 также являются участниками подобных мероприятий. Имеющие местное обозначение Ajeya, они получили более мощные двигатели, динамическую защиту, усовершенствованные прицельные системы, а также новые средства связи и навигации.

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