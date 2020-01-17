Грандиозный гала-концерт будет сопровождать жителей Китая в новогоднюю ночь

В этот день жители Поднебесной собираются в тесном семейном кругу и весело отмечают праздник. Гала-концерт вошел в жизнь китайцев в начале 1983 года. Вот уже на протяжении более 30 лет он проходит с неизменным успехом и пользуется большой популярностью у зрителей. Китайский гала-концерт в честь Нового года по лунному календарю был включен в книгу рекордов Гиннесса по количеству телезрителей.

24 января по пекинскому времени, в канун года Крысы, участники гала-концерта, как и прежде, будут вместе с жителями большой страны провожать старый и встречать новый год.