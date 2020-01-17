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17.01.2020 09:19
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Инновационные технологии "Весеннего Гала-фестиваля 2020" помогут совершить прорыв в смежных отраслях

Медиакорпорация Китая анонсировала использование инновационных технологий 5G+8K/4K/VR в ходе новогоднего гала-концерта, посвященного традиционному китайскому Новому году по лунному календарю. Церемония прошла в Пекине в Media Center Hotel. После заявления котировки акций компаний, связанных с этими технологиями, показали заметный рост, передает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В ходе проведения "Весеннего Гала-фестиваля в год Крысы" CCTV планирует использовать технологии 5G+8K для съемки с множества точек и создания контента в сверхвысоком разрешении 8K. Панорамная съемка будет вестись с разрешением 4K. Система будет действовать на базе сети 5G, что позволит вести интеллектуальную трансляцию и получить наилучший результат.

Помимо этого, впервые в трансляции будет применен виртуальный сетевой интерактивный режим (изображение определений VNIS), что подарит зрителям концерта по всей стране абсолютно новые ощущения и эмоции.

Эксперты утверждают, что благодаря использованию технологий высокого разрешения 8K можно достичь визуального ряда непревзойденного качества, 3D и прочих эффектов, которые наиболее точно соответствуют особенностям человеческого зрения. Высокоскоростные мобильные сети пятого поколения 5G с минимальным временем задержки полностью отвечают требованиям к передаче видео в сверхвысоком разрешении 8K. Таким образом, развитие сетей 5G оказывает прямое влияние на развитие видеоиндустрии с контентом сверхвысокой четкости.

Этому способствует и ряд специальных политических установок. Так, в марте 2019 года Министерство промышленности и информатизации КНР, Главное государственное управление КНР по делам печати, издательства, радио, кинематографии и телевидения, а также Центральная телерадиокомпания Китая совместно выработали и представили "План действий по развитию индустрии по воспроизведению видео высокой четкости".

Согласно прогнозам, в 2022 году объем видеоиндустрии сверхвысокой четкости в Китае достигнет 4 триллионов юаней (около 585 миллиардов долларов) и охватит 200 миллионов пользователей по всей стране. Среди них контент и приложения займут 50% рынка сверхвысокой четкости. Телевизоры 4K/8K и VR-очки и шлемы станут основными устройствами отображения видео и использования дополнительных услуг контент-платформ.

Недавно Министерство промышленности и информатизации КНР публично запросило мнения относительно "Руководства по созданию системы стандартных видеороликов сверхвысокой четкости (Издание 2019 года)". Аналитики полагают, что несмотря на относительно поздний старт, КНР быстро превратится в крупнейший мировой рынок видеоконтента сверхвысокой четкости. Ожидается, что с постепенной коммерциализацией 5G Китай совершит прорыв в смежных отраслях сверхвысокой четкости, таких как базовые компоненты, оборудование и технологии для производства видео, оборудование для передачи данных, терминалы для презентаций и т. д. В течение следующих двух лет технологии со сверхвысоким разрешением 8K будут широко распространяться и применяться в различных отраслях промышленности.

Как стало известно, после сделанного Медиакорпорацией Китая заявления об инновационном использовании новых технологий 5G+8K/4K/VR в ходе новогоднего гала-концерта котировки акций класса A целого ряда компаний, так или иначе связанных с данными инновационными технологиями и разработками, показали заметный рост.

Ранее в Республике Корее были проведены исследования, согласно которым, в эпоху 5G наиболее популярным контентом станет видео с 4K-разрешением, а 8K еще предстоит развитие - использоваться такие трансляции будут, в первую очередь, для масштабных мероприятий, таких как концерты, спортивные мероприятия и т.д.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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