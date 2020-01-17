Косачев оценил слова Порошенко об угрозе для Украины в Послании Путина

Вспоминаются блистательные слова Генри Киссинджера, сказанные им много лет назад: "Демонизация Путина на Западе - это не политика, а алиби, чтобы оправдать отсутствие таковой".

Либо прежнее украинское руководство сейчас публично расписывается в отсутствии у него (и тогда, и сейчас) политики на российском направлении.

Либо это просто больные люди, ей-Богу.

Хотя, скорее, и то и другое одновременно.

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook.