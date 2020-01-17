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17.01.2020 09:58
Рубрика: Власть

МИД: Внешняя политика России не изменится после смены правительства

Текст: Владимир Шилов

Отставка российского правительства никак не повлияет на проводимый Москвой внешнеполитический курс. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Обновление власти понадобилось для реализации Послания президента

"В Российской Федерации внешняя политика определяется президентом, и этим сказано все", - подчеркнул высокопоставленный дипломат. Его слова приводит РИА Новости. Рябков констатировал, что международное сообщество традиционно прислушивается и уважает позицию России.

Президент РФ Владимир Путин 15 января озвучил предложения об изменении Конституции, после чего правительство в полном составе ушло в отставку. В частности, свой пост покинул глава МИД РФ Сергей Лавров. Он продолжит работу до формирования нового состава кабинета министров.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Формирование нового правительства России

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