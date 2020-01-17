МИД: Внешняя политика России не изменится после смены правительства

Отставка российского правительства никак не повлияет на проводимый Москвой внешнеполитический курс. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"В Российской Федерации внешняя политика определяется президентом, и этим сказано все", - подчеркнул высокопоставленный дипломат. Его слова приводит РИА Новости. Рябков констатировал, что международное сообщество традиционно прислушивается и уважает позицию России.

Президент РФ Владимир Путин 15 января озвучил предложения об изменении Конституции, после чего правительство в полном составе ушло в отставку. В частности, свой пост покинул глава МИД РФ Сергей Лавров. Он продолжит работу до формирования нового состава кабинета министров.