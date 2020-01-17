Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы

Несомненно, особый интерес вызовет протокола опроса разведчика штаба 1-го Белорусского фронта с позывным "Олег", отправленного к восставшим для поддержания связи с Красной Армией. Из него следует, что связанные с Лондоном руководители восстания и Армии Крайовой намеренно не атаковали некоторые стратегические объекты и не стремились объединить все национальные отряды польских партизан. Кроме того, документы свидетельствуют, что "подразделения Армии Крайовой уничтожили оставшихся в городе украинцев и евреев, а спасавшихся из немецкого плена советских офицеров насильно удерживали как заложников".

И тем не менее советские войска 17 января 1945 года освободили Варшаву. О том, как хорошо были укреплены немецкие позиции говорят снимки фотоальбома "Об артобеспечении прорыва обороны противника войсками 1 БФ с плацдармов южнее Варшавы".

Много документов посвящено гуманитарной помощи, которую оказывали советские части жителям Варшавы: десять тысяч тонн муки, вагон медикаментов, три тысячи раненых местных жителей размещено в военных госпиталях.

Простые жители с неподдельным энтузиазмом встречали своих освободителей. Однако опубликованы и данные, что отряды Армии Краевой развернули через несколько месяцев террор против советских военнослужащих и местного населения.

В Минобороны отметили, что публикация рассекреченных документов является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории и попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны.