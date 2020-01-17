Пушков: Украина в ПАСЕ продолжит политику нападок на Россию

Возвращение Украины в ПАСЕ для России означает возобновление нападок украинских парламентариев, считает сенатор Алексей Пушков.

"Я глубоко убежден, что они возвращаются, для того чтобы продолжить политику нападок на Россию, это не будет политика сотрудничества", - сказал он ТАСС. "Единственное, я допускаю, что, может быть, по оценке нормандского формата они будут аккуратны, поскольку в этом формате участвует президент Зеленский, и он показал, что этот формат для него важен. Но за пределами оценок нормандского формата, я думаю, что они будут проводить по-прежнему антироссийскую линию", - добавил Пушков.

Он также считает, что украинские депутаты переоценили возможности своего бойкота в ПАСЕ, а теперь поняли, что он не оказал на ассамблею желаемого влияния.

"Я думаю, что украинские депутаты попали в ловушку. Она состоит в том, что в течение долгих лет европейские политики и парламентарии автоматически поддерживали все, что исходило от Украины, и все, что было направлено против России. Этот автоматизм сейчас исчез", - продолжил Алексей Пушков.

Он считает, что европейские страны сейчас гораздо более критически относятся к заявлениям и требованиям украинской стороны. По его мнению, украинские депутаты "обманулись насчет своего веса в парламентской ассамблее на сегодняшнем этапе".