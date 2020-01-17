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17.01.2020 20:27
Рубрика: Власть

Пушков: Украина в ПАСЕ продолжит политику нападок на Россию

Текст: Галина Мисливская

Возвращение Украины в ПАСЕ для России означает возобновление нападок украинских парламентариев, считает сенатор Алексей Пушков.

Рада постановила вернуть делегацию Украины в ПАСЕ
Фото: gov.ru
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"Я глубоко убежден, что они возвращаются, для того чтобы продолжить политику нападок на Россию, это не будет политика сотрудничества", - сказал он ТАСС. "Единственное, я допускаю, что, может быть, по оценке нормандского формата они будут аккуратны, поскольку в этом формате участвует президент Зеленский, и он показал, что этот формат для него важен. Но за пределами оценок нормандского формата, я думаю, что они будут проводить по-прежнему антироссийскую линию", - добавил Пушков.

Он также считает, что украинские депутаты переоценили возможности своего бойкота в ПАСЕ, а теперь поняли, что он не оказал на ассамблею желаемого влияния.

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"Я думаю, что украинские депутаты попали в ловушку. Она состоит в том, что в течение долгих лет европейские политики и парламентарии автоматически поддерживали все, что исходило от Украины, и все, что было направлено против России. Этот автоматизм сейчас исчез", - продолжил Алексей Пушков.

Он считает, что европейские страны сейчас гораздо более критически относятся к заявлениям и требованиям украинской стороны. По его мнению, украинские депутаты "обманулись насчет своего веса в парламентской ассамблее на сегодняшнем этапе".

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