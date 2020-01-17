Новости

Сериал "Охотник за разумом" Дэвида Финчера может быть закрыт 12:45
Сергей Лавров ответил, останется ли он министром 12:39
Рогозин: США будет сложно потянуть расходы на пуск новой лунной ракеты 12:38
Названы регионы России с дорогой и дешевой землей 12:26
Лавров подчеркнул важность конференции по Ливии в Берлине 12:26
Джеймс Бонд не будет женщиной 12:23
На Северном Кавказе в 2019 году ликвидировано 26 боевиков 12:15
"Синяя Армада" России признана вне конкуренции по итогам "Дакара" 12:10
В Кирове осуждена женщина, оставившая дома умирать дочь от голода 12:09
В калининградском аэропорту открылась выставка ретроавтомобилей 12:09
Лавров одной фразой прокомментировал предстоящий импичмент Трампу 12:07
Сотрудники ДПС помогли беременной добраться до роддома в Подмосковье 12:05
Крым увеличит торговый оборот с Сирией 11:55
Суд утвердил соглашение между редактором газеты и мэрией Урюпинска 11:50
В Москве появились новые легковые эвакуаторы 11:49
Лавров: США манипулируют выдачей виз в ООН 11:48
Проект о зампреде Совбеза рассмотрят в приоритетном порядке 11:39
Японию в 2019 году посетили 120 тысяч россиян 11:32
Отец случайно застрелил сына на охоте в КЧР 11:31
В Москве поддерживаются все важнейшие тренды развития здравоохранения 11:30
Япония ужесточит контроль накануне Олимпиады в связи с обнаружением пневмонии 11:25
В Амурской области в аварии с автокраном пострадали семь человек 11:15
В Самарской области из-за погодных аномалий распустилась сирень 11:13
Роспотребнадзор по Москве подтвердил санитарную безопасность купелей 11:11
В Омске проверили 1700 торговых точек на сбыт снюсов 11:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики объяснили причину "жаркой" зимы
Синоптики объяснили причину "жаркой" зимы
Как в 2020 году будут меняться коммунальные платежи
Как в 2020 году будут меняться коммунальные платежи
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
17.01.2020 11:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве поддерживаются все важнейшие тренды развития здравоохранения

Текст: Ангелина Зеленькова

Москва является одним из самых быстрых городов мира по внедрению инноваций в здравоохранение. Об этом сообщил управляющий директор и старший партнер The Boston Consulting Group Штефан Ларссон, выступая на Ассамблее "Здоровая Москва", которая проходит с 16 по 19 января на ВДНХ.

Эксперт привел данные последнего исследования мировых трендов в здравоохранении и отметил, что в столице поддерживаются все важнейшие тренды развития медицины. В исследование рассматривались пять основных глобальных трендов систем здравоохранения мегаполисов: пациент активно и осознанно начинает управлять своим здоровьем на всех этапах лечения; значительный упор делается на предотвращение заболеваний; новые технологии и цифровые решения трансформируют все этапы и сферы лечения; происходит реорганизация форматов системы городского здравоохранения - она смещается из стационара в амбулаторное звено; врач концентрируется на наиболее важных медицинских задачах, построении партнерских отношений с пациентами, непрерывном повышении своих компетенций и развитии новых.

Как повысить качество медицинской помощи в России

По всем обозначенным направлениям, по словам Ларссона, российская столица принимает верные шаги и делает это с завидной скоростью. Он также добавил, что организация городской среды, создание инфраструктуры и благоустройство в городе способствует распространению ЗОЖ. Ярким примером служит работа в теплое время года павильонов "Здоровая Москва". "Павильоны здоровья в парках - это отличная идея, и я считаю, что многие страны могут перенять этот опыт. Для пациентов это очень удобный формат, поэтому такой опыт стоит позаимствовать", - прокомментировал Ларссон.

По его словам, важным шагом для Москвы также является открытие доступа пациентов к электронным медицинским картам. "Открытие электронной медицинской карты для пациентов, о котором было объявлено на днях, - важный шаг в сторону открытости медицины", - отметил он.

Эксперт подчеркнул, что программа по мобильной вакцинации против гриппа является примером лучших практик в массовой профилактике. Кроме этого, в число лучших городских программ входит "Московское долголетие", которое направлено на жителей старше 55 лет и позволяет активнее участвовать более взрослому населению в жизни города. "Что важно - это способствует профилактике заболеваний", - отметил эксперт. Важно также и создание сети "сосудистых" центров и организация обслуживания на дому по развитию паллиативной помощи.

"Мы наблюдаем целый ряд очень полезных и интересных инициатив в Москве. Наши исследования показали, что Москва очень активно развивается", - добавил Ларссон.

Кстати, по данным исследования, Москва входит в 20% мегаполисов, которые помогают врачам получить образование в сфере немедицинских навыков.

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Формирование нового правительства России
В МИД РФ оценили предложения Лондона по новой ядерной сделке с Ираном
На Северном Кавказе в 2019 году ликвидировано 26 боевиков
При ударе по базе в Ираке пострадали 11 американских военных
Роспотребнадзор по Москве подтвердил санитарную безопасность купелей