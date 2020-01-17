В Москве поддерживаются все важнейшие тренды развития здравоохранения

Москва является одним из самых быстрых городов мира по внедрению инноваций в здравоохранение. Об этом сообщил управляющий директор и старший партнер The Boston Consulting Group Штефан Ларссон, выступая на Ассамблее "Здоровая Москва", которая проходит с 16 по 19 января на ВДНХ.

Эксперт привел данные последнего исследования мировых трендов в здравоохранении и отметил, что в столице поддерживаются все важнейшие тренды развития медицины. В исследование рассматривались пять основных глобальных трендов систем здравоохранения мегаполисов: пациент активно и осознанно начинает управлять своим здоровьем на всех этапах лечения; значительный упор делается на предотвращение заболеваний; новые технологии и цифровые решения трансформируют все этапы и сферы лечения; происходит реорганизация форматов системы городского здравоохранения - она смещается из стационара в амбулаторное звено; врач концентрируется на наиболее важных медицинских задачах, построении партнерских отношений с пациентами, непрерывном повышении своих компетенций и развитии новых.

По всем обозначенным направлениям, по словам Ларссона, российская столица принимает верные шаги и делает это с завидной скоростью. Он также добавил, что организация городской среды, создание инфраструктуры и благоустройство в городе способствует распространению ЗОЖ. Ярким примером служит работа в теплое время года павильонов "Здоровая Москва". "Павильоны здоровья в парках - это отличная идея, и я считаю, что многие страны могут перенять этот опыт. Для пациентов это очень удобный формат, поэтому такой опыт стоит позаимствовать", - прокомментировал Ларссон.

По его словам, важным шагом для Москвы также является открытие доступа пациентов к электронным медицинским картам. "Открытие электронной медицинской карты для пациентов, о котором было объявлено на днях, - важный шаг в сторону открытости медицины", - отметил он.

Эксперт подчеркнул, что программа по мобильной вакцинации против гриппа является примером лучших практик в массовой профилактике. Кроме этого, в число лучших городских программ входит "Московское долголетие", которое направлено на жителей старше 55 лет и позволяет активнее участвовать более взрослому населению в жизни города. "Что важно - это способствует профилактике заболеваний", - отметил эксперт. Важно также и создание сети "сосудистых" центров и организация обслуживания на дому по развитию паллиативной помощи.

"Мы наблюдаем целый ряд очень полезных и интересных инициатив в Москве. Наши исследования показали, что Москва очень активно развивается", - добавил Ларссон.

Кстати, по данным исследования, Москва входит в 20% мегаполисов, которые помогают врачам получить образование в сфере немедицинских навыков.