Заслуженная артистка РФ арестована по делу "бога Кузи"

Заслуженная артистка России Анастасия Чеботарева арестована решением Тверского суда Москвы по так называемому делу секты "бога Кузи". Следствие полагает, что скрипачка причастна к хищению этой сектой более 15 миллионов рублей.

"Суд постановил: удовлетворить ходатайство следствия, избрать меру пресечения в виде заключения под стражей", - приводит РИА Новости решение судьи. Защита Чеботаревой настаивала на домашнем аресте из-за того, что музыкант страдает эпилепсией и имеет опухоль головного мозга.

Лидера секты Андрея Попова и трех его соучастниц суд приговорил к реальным срокам еще в июле 2018 года. Чеботарева находилась в федеральном розыске. Она и еще шестеро подозреваемых были задержаны МВД, о чем стало известно в пятницу утром.

"Интерфакс" назвал Чеботареву женой "бога Кузи" Андрея Попова.