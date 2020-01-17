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17.01.2020 17:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Заслуженная артистка РФ арестована по делу "бога Кузи"

Заслуженная артистка России Анастасия Чеботарева арестована решением Тверского суда Москвы по так называемому делу секты "бога Кузи". Следствие полагает, что скрипачка причастна к хищению этой сектой более 15 миллионов рублей.

"Суд постановил: удовлетворить ходатайство следствия, избрать меру пресечения в виде заключения под стражей", - приводит РИА Новости решение судьи. Защита Чеботаревой настаивала на домашнем аресте из-за того, что музыкант страдает эпилепсией и имеет опухоль головного мозга.

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Лидера секты Андрея Попова и трех его соучастниц суд приговорил к реальным срокам еще в июле 2018 года. Чеботарева находилась в федеральном розыске. Она и еще шестеро подозреваемых были задержаны МВД, о чем стало известно в пятницу утром.

"Интерфакс" назвал Чеботареву женой "бога Кузи" Андрея Попова.

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