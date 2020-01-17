Юбилей "Фехтовальщика": как Су-24 посрамил авианосец ВМС США

Полвека назад впервые поднялся в небо бомбардировщик Су-24 (по кодификации НАТО - Fencer ("Фехтовальщик), "рабочая лошадка" фронтовой авиации, несущая основной груз боевой работы и сейчас - например, в Сирии. А в 2000 году два этих самолета посрамили военный флот США, условно уничтожив его гордость, атомный авианосец.

Трудный самолет

Испытания Су-24 сопровождались множеством проблем и чрезвычайных ситуаций: слишком много в самолете было новых технологий и конструкторских решений. При сдаче одного из первых серийных бомбардировщиков в двигателе возник пожар: самолет сгорел за несколько секунд, погиб штурман. Причину возгорания нашли не сразу: лопатки компрессора сверхзвуковой ступени были изготовлены из титана, при работе они удлинялись и стоило задеть корпус компрессора, как металл вспыхивал, воспламеняя все вокруг - температура горения титана 3000 градусов. КБ "Сатурн" срочно переделало компрессор - помимо надежности при этом выросла и тяга.

11 ноября 1975 года произошел другой случай, доказавший эффективность системы аварийного покидания машины с любой высоты - на Су-24 она появилась впервые. Бомбардировщик готовился к взлету, экипаж сидел в кабине, запускал двигатели. Внезапно штурман вместе с креслом взлетел свечой, над ним раскрылся парашют и ошалевший летчик приземлился недалеко от своего самолета. Стали разбираться, что произошло. При неработающих двигателях горизонтальные рули Су-24 под действием силы тяжести опускаются и переводят ручку управления самолетом в положение "на себя". При раскрутке роторов давление в гидросистеме повышается, возвращая рули и ручку в нейтральное положение. Штурманская РУС в Су-24 короче, чем у пилота - установить длинную мешает тубус локатора. В положении "на себя" ручка зацепилась за чеку катапультного кресла и выдернула ее, что привело к срабатыванию пиропатронов.

По итогам непланового "испытания" было рекомендовано на стоянке фиксировать горизонтальные рули бомбардировщика фалами, а экипаж получил золотые именные часы от главного конструктора Су-24 Павла Сухого и именные шлемы - от создателя системы катапультирования Гая Северина.

Самолет одной бомбы

Основной задачей бомбардировщика был сброс тактической атомной бомбы на важную цель: мощный радар системы ПВО или стартовую позицию баллистических ракет - их НАТО в 70-е годы активно строило в Европе. Боевой задаче были подчинены все характеристики самолета: совершенный для своего времени прицел с теленаведением, сверхзвуковая скорость, полет на сверхмалой высоте. Все серийные бомбардировщики имели отражающую окраску носовой части и воздухозаборников, в кабинах монтировались шторки для защиты от световой вспышки ядерного взрыва. Для следования рельефу местности на сверхзвуке в прицельно-навигационную систему был введен особый контур, обеспечивающий полет по заданному маршруту в автоматическом или полуавтоматическом режимах. Малая высота спасала от радаров ПВО, для защиты от перехватчиков бомбардировщик имел две ракеты "воздух-воздух" Р-60, способные поражать цель на встречных курсах.

В Европе забеспокоились. "Су-24 обладает превосходными характеристиками по показателю "боевая нагрузка/радиус действия", способен осуществлять вторжение в режиме следования рельефу местности и наносить удары, имея характеристики со значительным преимуществом перед любым другим военным самолетом фронтовой авиации", - писал в 1981 году британский журнал Air International. Особенно впечатлял боевой радиус бомбардировщика: с аэродромов в ГДР и Прибалтике он мог достичь почти любой точки Старого Света, включая Англию.

Самолет получился "строгим", не прощал ошибок в пилотировании. Зато те, кто научился летать на нем, хвалили Су-24. "На сверхмалой, на сверхзвуке, с огибанием рельефа летит ровно и устойчиво, как утюжок", - рассказал один из пилотов.

Как напугать авианосец

Европа беспокоилась, но по-настоящему боялись Су-24 ВМС США. Точнее, моряков пугал Су-24МР - созданный на базе бомбардировщика морской разведчик. Звездный час этого самолета пришелся на утро 17 октября 2000 года, когда пара "эмэров" в сопровождении истребителей условно уничтожила авианосец Kitty Hawk. Тот малым ходом следовал из Японии в Корею, одновременно заправляясь топливом от шедшего рядом танкера, когда прямо над полетной палубой с ревом прошли советские самолеты. В боевой обстановке это означает гибель корабля. Вот как описывает произошедшее офицер ВМС США, бывший в тот момент на мостике авианосца:

- Я трепался с напарником, когда CIS (информационный центр боевых операций, мозг авианосца) доложил: "Сэр, у нас появились признаки активности русских истребителей". Капитан ему: "Запускаем боеготовые истребители". Парень ответил, что может объявить только "готовность 30" (вылет в течение 30 минут после уведомления). Капитан изощренно облегчил душу и приказал: "Запустите все, что у нас есть". Я побежал к штурманскому телефону и позвонил дежурному офицеру эскадрильи, чтобы летчики мчались на полетную палубу.

Через 40 минут после предупреждения CIS русские Су-27 и Су-24, делая 920 км/ч, с ревом прошли в 60 метрах над палубой. Это было как в фильме "Топ Ган"! Капитан пролил кофе на ботинки, лицо его было багровым. Русские совершили еще два скоростных прохода на малой высоте, прежде чем мы подняли в воздух свой первый самолет, EA-6B Prowler (самолет РЭБ без вооружения). Именно! Жалкий Prowler оказался один на один с Су-27, тот зашел ему в хвост прямо перед кораблем. Пилоты взывали о помощи, когда наконец поднялся в воздух Hornet. Но было слишком поздно - вся команда, задрав головы, смотрела, как русские насмехались на нашей убогой попыткой остановить их.

В это время адмирал и CAG (командир авиагруппы авианосца) были на утреннем совещании в зале командования. Услышав рев самолетов, адмирал и CAG посмотрели друг на друга, потом в план полетов. Убедились, что у нас никаких полетов на это время не запланировано, и спросили: "А что это было?"

Над Kitty Hawk летали Су-24МР 799-го отдельного разведывательного авиаполка с аэродрома Варфоломеевка под Владивостоком. На сделанных ими снимках видно, как экипаж авианосца в панике мечется по палубе: одни рубят топливные шланги танкера, другие пытаются подготовить к взлету истребители. Через четыре дня эти фото по электронной почте пришли командиру авианосца, отправитель остался неизвестен. Экипажи российских самолетов наградили. "Это была плановая разведка, в ходе которой, однако, решались необычные задачи. Результаты были впечатляющими", - отметил тогдашний главком ВВС России Анатолий Корнуков.

14 лет спустя другой Су-24 до смерти напугал американский эсминец Donald Cook.