Село в Хабаровском крае осталось без воды из-за аварии

В селе Богородском Ульчского района Хабаровского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за порыва на водоводе.

Авария произошла 13 января. Снизилось давление, в итоге подача воды в 30 многоквартирных домов и социальные учреждения - детсады, школы, детдом, больницу и тубдиспансер - упала до критических отметок.

Найти место порыва до сих пор не удалось. Людям подвозят питьевую воду.

"К пятнице водоснабжение восстановлено в 28 домах и двух соцучреждениях. Без воды теперь остаются два дома и четыре соцобъекта", - рассказали в пресс-службе правительства региона.

Устранить аварию планируют до конца выходных. Бригады ищут место порыва, обследуя колодцы и трубопровод.