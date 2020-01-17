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17.01.2020 11:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Амурской области в аварии с автокраном пострадали семь человек

Текст: Александр Ярошенко

Сегодня на подъезде к городу Свободный произошло серьезное ДТП. Дорогу не поделили японская Toyota Corona, отечественная "Нива" и автокран. В результате столкновения пострадали семь человек.

Фото: vk.com/chpkrasnodara
В ДТП с участием свыше 15 машин под Краснодаром погиб человек

- Пострадавшие мужчины в возрасте от тридцати трех до пятидесяти восьми лет. Все были доставлены в больницу города Свободного, трое из них госпитализированы, один из которых прооперирован и находится в отделении реанимации в крайне тяжелом состоянии. Четверым пострадавшим оказана амбулаторная медицинская помощь, - сказали "РГ" в пресс-службе регионального минздрава.

Известно, что один из госпитализированных гражданин Турции.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства этого ДТП.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область

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