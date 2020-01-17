В Амурской области в аварии с автокраном пострадали семь человек

Сегодня на подъезде к городу Свободный произошло серьезное ДТП. Дорогу не поделили японская Toyota Corona, отечественная "Нива" и автокран. В результате столкновения пострадали семь человек.

- Пострадавшие мужчины в возрасте от тридцати трех до пятидесяти восьми лет. Все были доставлены в больницу города Свободного, трое из них госпитализированы, один из которых прооперирован и находится в отделении реанимации в крайне тяжелом состоянии. Четверым пострадавшим оказана амбулаторная медицинская помощь, - сказали "РГ" в пресс-службе регионального минздрава.

Известно, что один из госпитализированных гражданин Турции.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства этого ДТП.