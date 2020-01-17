В Приморье сыграли седьмую партию за женскую мировую шахматную корону

Во Владивостоке вничью завершилась седьмая по счету партия чемпионата мира между действующей чемпионкой китаянкой Цзюй Вэньцзюнь и претенденткой из России Александрой Горячкиной, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

Белыми играла китаянка. Напряженный матч длился паять часов, россиянке добиться ничьей в результате ряда неточностей, допущенных соперницей. Сейчас счет - 3,5:3,5.

"Для меня была трудная оборона, которую выстроила соперница. Было неприятно, поскольку не было шансов для контригры. Это не первая наша затяжная партия", ― поделилась впечатлениями Александра Горячкина.

Цзюй Вэньцзюнь рассказала, что несмотря на смену обстановки, а предыдущие шесть партий спортсменки сыграли в Шанхае, она смогла полностью сконцентрироваться на матче.

"У меня было небольшое преимущество по ходу партии, но оно было недостаточным для победы. Чувствую себя хорошо, никаких проблем с акклиматизацией не испытала. Мне одинаково комфортно играть и в Шанхае, и во Владивостоке", - отметила она.

Напомним, что во Владивостоке проходит вторая половина матча за звание чемпионки мира. Участницы сыграют шесть партий. Победительницей объявят шахматистку, набравшую 6,5 очков. Тай-брейк, если он понадобится, сыграют 24 января.

Победительница будет владеть шахматной короной и считаться "номером один" в шахматах два года.

По мнению президента Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадия Дворковича, у каждой из соперниц есть собственные сильные стороны.

- Сложно и защищать корону, и бороться за нее. С одной стороны, это большой бесценный опыт, который имеет чемпионка мира из Китая, потому что только сыграв матч на первенство мира, можно понять, что это такое. Уникальность ее состоит в том, что она уже несколько раз защитила свой титул в отличие от предыдущих чемпионок из той же страны. Несмотря на свою молодость, она является примером шахматного долголетия. Александра отлично подготовилась к матчу, находится в блестящей форме на протяжении нескольких месяцев. Она играла хорошо и круговые турниры, и в Шанхае показала замечательный уровень подготовки. Посмотрим, как ей помогут родные стены, - сказал он, пообещав, что борьба будет серьезной и напряженной.