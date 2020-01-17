Новости

Ковальчук обошел Буре и принес победу "Монреалю" 07:58
Пять человек пострадали при стрельбе в парикмахерской в Чикаго 07:42
Амурчанку осудят за обман банка на четыре миллиона рублей 07:40
Разбитое лицо помогло Овечкину войти в историю НХЛ 07:37
В Приморье сыграли седьмую партию за женскую мировую шахматную корону 07:23
Немецкий регулятор поможет вывести "Северные потоки" из-под директивы ЕС 07:14
У ворот Германии: 75 лет назад Красная армия освободила Варшаву 07:00
На Камчатке прошел единый день огня 06:24
В Приамурье снежных баранов взяли под федеральную защиту 06:15
Инвестиции в фондовый рынок России признаны в Корее самыми прибыльными 06:10
Военные РФ раздали гуманитарную помощь в сирийском в лагере Аль-Ауда 06:04
Не менее 11 военных США пострадали при обстреле баз в Ираке 05:48
За пожар на плавбазе возле Курил прокуратура наказала виновных 05:12
Охлаждающая жидкость вытекла из защитной системы на АЭС "Фукусима-1" 05:02
В Петропавловске-Камчатском задержали владельцев подпольных казино 04:51
Красную икру без документов бортпроводник привез с Чукотки в Самару 04:45
В финал конкурса "Лидеры России" вышли 30 управленцев из ДФО 04:30
Эпидемия пневмонии нового типа унесла жизнь еще одного человека в КНР 04:26
В США заключенного помиловали за несколько часов до казни 04:15
На Камчатке пропавшего подростка нашли на вышке сотовой связи 04:06
Жители Петропавловска-Камчатского почувствовали землетрясение 03:53
Минбезопасности США призвало Пентагон финансировать возведение стены 03:28
Латвийская железная дорога сократит полторы тысячи сотрудников 03:15
Истребители РФ три раза поднимались на перехват нарушителей 02:36
Макрон рассказал о переброске на Ближний Восток спецназа "Ягуар" 02:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких регионах снизилась стоимость полиса ОСАГО
В каких регионах снизилась стоимость полиса ОСАГО
Полезно ли заменять сахар и кофе аналогами
Полезно ли заменять сахар и кофе аналогами
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
17.01.2020 07:23
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

В Приморье сыграли седьмую партию за женскую мировую шахматную корону

Текст: Анна Бондаренко

Во Владивостоке вничью завершилась седьмая по счету партия чемпионата мира между действующей чемпионкой китаянкой Цзюй Вэньцзюнь и претенденткой из России Александрой Горячкиной, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

Белыми играла китаянка. Напряженный матч длился паять часов, россиянке добиться ничьей в результате ряда неточностей, допущенных соперницей. Сейчас счет - 3,5:3,5.

"Для меня была трудная оборона, которую выстроила соперница. Было неприятно, поскольку не было шансов для контригры. Это не первая наша затяжная партия", ― поделилась впечатлениями Александра Горячкина.

Фото: Сергей Тарасов
Во Владивостоке определят новую чемпионку мира по шахматам

Цзюй Вэньцзюнь рассказала, что несмотря на смену обстановки, а предыдущие шесть партий спортсменки сыграли в Шанхае, она смогла полностью сконцентрироваться на матче.

"У меня было небольшое преимущество по ходу партии, но оно было недостаточным для победы. Чувствую себя хорошо, никаких проблем с акклиматизацией не испытала. Мне одинаково комфортно играть и в Шанхае, и во Владивостоке", - отметила она.

Напомним, что во Владивостоке проходит вторая половина матча за звание чемпионки мира. Участницы сыграют шесть партий. Победительницей объявят шахматистку, набравшую 6,5 очков. Тай-брейк, если он понадобится, сыграют 24 января.

Победительница будет владеть шахматной короной и считаться "номером один" в шахматах два года.

По мнению президента Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадия Дворковича, у каждой из соперниц есть собственные сильные стороны.

- Сложно и защищать корону, и бороться за нее. С одной стороны, это большой бесценный опыт, который имеет чемпионка мира из Китая, потому что только сыграв матч на первенство мира, можно понять, что это такое. Уникальность ее состоит в том, что она уже несколько раз защитила свой титул в отличие от предыдущих чемпионок из той же страны. Несмотря на свою молодость, она является примером шахматного долголетия. Александра отлично подготовилась к матчу, находится в блестящей форме на протяжении нескольких месяцев. Она играла хорошо и круговые турниры, и в Шанхае показала замечательный уровень подготовки. Посмотрим, как ей помогут родные стены, - сказал он, пообещав, что борьба будет серьезной и напряженной.

Спорт Шахматы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

Главное сегодня

Формирование нового правительства России
Путин включил Мишустина в состав Совбеза
Не менее 11 военных США пострадали при обстреле баз в Ираке
Минобороны РФ рассекретило данные о Варшавском восстании 1944 года
На Украине обсудят разблокировку интернет-ресурсов из России